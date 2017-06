Los vecinos de Rafaela esperan el cierre de campaña para contar con las nuevas obras

"Es una de las obras más importantes que ejecutamos en los últimos años, que jerarquiza este sector de la ciudad cambiándole completamente la calidad de vida a cada vecino. Vemos a la obra muy avanzada y tenemos por delante el desafío de terminarla antes de fin de año", destacó el intendente Luis Castellano, quien recorrió la obra de pavimentación de Vieytes-Marchini.





"Todo esto es posible no sólo con las espaldas del Municipio sino también gestionando ante el gobierno nacional, el gobierno provincial, tratando de que más allá de los colores políticos, el diálogo y la defensa de los intereses de la ciudad sean los que primen. Esa es la forma en la que nosotros trabajamos", manifestó Luis Castellano.



"Tanto en el norte como en el sur de la ciudad, se trata de una obra que comprende la de avenida Italia que está terminada y que beneficia a una numerosa cantidad de vecinos del barrio Pizzurno y le da la posibilidad de interconexión a familias de otros sectores", agregó.



El Intendente agradeció especialmente a la Presidenta de la vecinal y a todos sus integrantes porque "son una pieza clave, son ellos los que están siempre cara a cara con los vecinos, tomando y transmitiendo los reclamos". Hizo extensivo el agradecimiento al Secretario de Obras Públicas y a todo su equipo de trabajo. También al concejal Jorge Muriel en representación del Concejo Municipal porque "como Intendente no podría desarrollar las obras sin las ordenanzas que me avalen".



Por su parte, Erika Mezzenasco afirmó: "Estamos felices a pesar de que en esta etapa de la obra todo molesta, la tierra, el barro, las máquinas. Sabemos que el beneficio final será muy importante. En el sector de Marchini ya se está utilizando el pavimento y ya lo están disfrutando".



En la etapa de la obra todo molesta, como bien dice la Señora Mezzenasco. Pero aún molesta más pensar que la obra lleva ya 1 año y casi 6 meses de trabajo. ¿Qué están haciendo?, ¿una ruta?... ¡NO! ¡SON SOLO 13 CUADRAS!

Debemos exigir el fin de la política especulativa. El vecino no puede ser rehén de las elecciones y esperar al cierre de campaña para que se corte el listón y se saque a la foto a días de las elecciones.

Punto aparte merece el mástil, el histórico mástil de Av. Santa Fe. Tan histórico es que parece que había que hacer un curso de egiptología y aprender como se construyeron las pirámides para colocarlo.

Los vecinos seguimos esperando. Presos de la foto de campaña.