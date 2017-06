Como parte del programa Late Late Show de James Corden, el Carpool Karaoke se convirtió en uno de los segmentos humorísticos más divertidos de los últimos años. Allí el conductor televisivo lleva de paseo a las grandes figuras de la música y las hace cantar temas de todo tipo y confesar historias insólitas. Esta semana le tocó a Ed Sheeran y tuvo momentos muy altos.

El británico cantó sus hits con la guitarra ("Shape Of You", "Castle On The Hill", "Thinking Out Loud", "Sing") y se animó a sumar algunas versiones de One Direction, como "What Makes You Beautiful" y una canción que co-escribió con Justin Bieber, "Love Yourself". El músico, además, recordó la anécdota de cuando le pegó al canadiense con un palo de golf en Japón.

Por si fuera poco, Sheeran compitió con Corden por ver quién podía meterse más golosinas en la boca, ¡y ganó!