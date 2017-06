Justin Bieber no cantó "Despacito" y un fan le tiró un botellazo

Justin Bieber se encuentra de gira por Europa. Una multitud participó de su show en el Summerburst Festival. Su versión de "Despacito" junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee es todo un éxito. Se convirtió en el mayor debut musical del año en YouTube y el audio del tema ya tiene más de 300 millones de visualizaciones.

Los fans querían disfrutar del gran hit, pero el cantante se negó. "No la puedo hacer. No conozco las palabras, no puedo", dijo sobre el escenario. A un fan fan no le gustó la idea y le tiró una botella que, rápido de reflejos, el canadiense pudo esquivar.

El mes pasado, durante un show en Nueva York, Bieber se olvidó la letra y la sustituyó por otras palabras con balbuceos: "No conozco las palabras así que digo poquito, No conozco las palabras así que digo dorito".