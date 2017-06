El escándalo después de la hazaña: un jugador de Pacífico confesó usar alfileres contra Estudiantes

Eran héroes. Entraron en la historia de Pacífico de General Alvear al ganarle a Estudiantes por la Copa Argentina. Pero ahora todo es un escándalo y están quedando como villanos.

Al menos Federico Allende, defensor del equipo mendocino que milita en el Federal B, ya que confesó que usó alfileres para pinchar a los jugadores del León en el partido. Una maniobra para repudiar.

"Tuve que acudir a la gran Bilardo: pinchaba a los jugadores de Estudiantes con agujas. A Otero lo maté, pobre negro, me debe haber odiado", se jactó Allende en radio Vorterix de Córdoba. "Esto es para vivos. Sabemos que al jugador de Primera no le gusta el roce, que le juegues sucio o le hagas tiempo. Veíamos que esa era la forma, el fútbol es así", se justificó.

Al respecto, el colombiano Juan Otero habló con Jogo Bonito y dio su versión: “Le dije al juez (Luis Álvarez) que me estaban pinchando y no me dio atención. Le dije al línea y se reía. Me pinchó cuatro veces. Me cambiaba de punta porque me pinchaba a cada rato. Le dije a Toledo que tuviera cuidado. Al finalizar el primer tiempo me pelee con Allende por eso. Le dije: 'Esto es fútbol, no una pandilla'”.

"Ojalá me llame para disculparse. Entiendo que se juegue la vida, pero que lo haga jugando al fútbol y no con un alfiler enchufándote. Me dijo 'el fútbol es para vivos' y me dio dos rodillazos en la columna. Tenía el alfiler en la mano y yo le decía al juez, pero no me prestaba atención", agregó el hombre del León.