Presentaron proyecto de reforestación a vecinalistas del barrio 17 de Octubre

El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Eduardo López; el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti; la directora del IDSR, María Paz Caruso; la coordinadora de Espacios Verdes, Anabel Albrecht; Graciela Villlanis, del área de vecinales del Municipio; el presidente de la comisión vecinal, Martín Tuninetti; y Elvira Mancilla, Jorge Pandolfi y Héctor Lavalle de la mencionada organización barrial.



El Jefe de Gabinete fue el encargado de realizar la apertura del encuentro: "Nos reunimos para contarles el proyecto de intervención en el espacio verde que utilizan, no solamente quienes viven en el barrio, sino mucha gente que por allí circulan atendiendo fundamentalmente la seguridad sobre la vida y los bienes personales".



A continuación, la Coordinadora de Espacios Verdes explicó los motivos por los cuales fue necesario extraer los eucaliptus característicos del sector: "Luego de las fuertes tormentas que sufrió nuestra ciudad, la altura de las napas, los fuertes vientos en el 17 de Octubre como en otros lugares, era necesario una intervención urgente".



La funcionaria explicó que "los eucaliptus fueron plantados hace más de 70 años cuando el ferrocarril los plantaba para luego talarlos y transformar los troncos en postes de luz y telégrafo. Para que los árboles crecieran con tales características era necesario plantarlos uno al lado del otro".



Albrecht destacó que la forma en la que fueron plantados entonces, "hace que se genere una competencia entre árboles, los ejemplares nunca se quitaron de acuerdo a los fines previstos, y tal competencia hizo que crecieran débiles, sin copa, y se fueran secando lentamente, por lo que la mayoría fueron extraídos quedando solo algunos en el sector".



La responsable de Espacios Verdes explicó que "luego de la tormenta del 1º de enero se hizo una evaluación técnica de árboles de la ciudad, entre ellos los de este barrio, y se envió el informe a la Provincia anunciado la extracción y el recambio de árboles en distintos sectores. Tal informe detallaba el estado de los ejemplares. La mayoría contaba con menos de la mitad de la copa. Tres ejemplares se cayeron en la ultima tormenta, además de ramas de gran tamaño. Esto generó la destrucción de bienes personales y pánico en los vecinos que reclamaban desde años la extracción".



María Paz Caruso anunció cuál será el plan de intervención: "como primera medida resaltar que los árboles son elementos de mitigación del cambio climático, por eso estamos trabajando por aumentar la biodiversidad. Se plantarán 45 ejemplares en el lugar, todos autóctonos. Lo más novedoso son 15 palos borrachos de gran tamaño que se reubicarán de otros sectores de la ciudad de los cuales están pedidos extraer por las lineas de media tensión. Se salvarán árboles en buen estado y se reubicarán en este sector, demandando un esfuerzo mayor por parte del Municipio en el traslado y la inversión de la plantación, pero la idea es que lo vecinos cuenten lo más rápido posible con este espacio recuperado. Que sea un lugar educativo y que ponga en valor y sea la demostración de la superación que tuvo Rafaela luego de las tormentas".



"Por esto también se construirá un sendero de 220 metros para unir el barrio con la ciclovía, el mismo estará realizado con rodajas de los árboles caídos, se construirán bancos con árboles, se recuperará la cancha de fútbol y los asadores", detalló la Directora del Instituto. "Será una intervención integral, donde queremos que participen todos los vecinos y ciudadanos en la puesta en valor de este nuevo lugar", finalizó Caruso.



Daniel Ricotti, planteó que "pasada la tormenta de enero con vientos de más de 120 kilómetros por hora y árboles caídos en todos los sectores de la ciudad la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos y el Instituto a pedido del Intendente Luis Castellano, comenzamos a trabajar en un plan de intervención del arbolado público de mediano plazo y que alcanza distintos sectores de la ciudad".



"Se trata de un plan de renovación del arbolado público en toda la ciudad, como fue en barrio Brigadier López, lo será en calle Alvear o en barrio Villa Rosas, con el objetivo de minimizar los riesgos sobre las personas y sus bienes", destacó el funcionario.



Martín Tuninetti, presidente de la comisión vecinal, se mostró emocionado ante el proyecto presentado, y resaltó que es un pedido de larga data por parte de los vecinos del barrio y que finalmente fue escuchado por el Municipio. "Era un reclamo del barrio de hace muchos años, los eucaliptus habían cumplido su ciclo, quienes habitan en las casas ubicadas frente a esos árboles sufrían mucho y en la última tormenta los vimos caer y renovamos el reclamo", afirmó Tuninetti.



"Todos tenemos derecho a opinar, pero creo que más de uno se va a sorprender con esto que nosotros acabamos de ver, me voy feliz de esta reunión y espero el miércoles a la noche para mostrarle este proyecto a todos los vecinos de este barrio en el que yo me crié".



Lavalle, actual dirigente de la vecinal y vecino del barrio desde hace 33 años dijo: "Son años de problemas, las ramas de los arboles hicieron mucho daño en el barrio y esta reforestación nos pone muy contentos".