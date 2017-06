Quién es la mujer detrás del hit del momento

Si fuera caminando por la calle de cualquier país del mundo, probablemente nadie la reconocería, sin importar que su último trabajo esté en boca de todos y rompa récords a nivel mundial. Panameña, de 42 años y asentada mitad de su tiempo en Miami y otra mitad en Los Ángeles, Erika Ender es la mujer detrás de “Despacito”, el track interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee que logró, después de 21 años, que en los Estados Unidos la canción número uno fuera una en español.

“Estaba como a 20 minutos de su casa, llegué, nos tomamos un café, me dice su idea, empezamos a construirla. Él trajo el título, la frase “Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico”. Fue mágico, auténtico, no creamos una cosa pensada y esquematizada”, recuerda la artista sobre su encuentro con Fonsi en una entrevista a Clarín. “Había que hacer un tema con buen gusto, porque rayábamos lo sensual y teníamos que colocar a la mujer en un lugar de respeto y cariño. Y salió una melodía chévere. Fue el encuentro de dos amigos que se volvieron a ver despues de meses de no verse”, destacó la cantautora.

En la charla, la panameña confesó que la palabra “Despacito” fue obra del puertorriqueño, pero que ella aportó su 50 por ciento. “Ni nosotros que nos sentamos a hacerlo tenemos la explicación. La fórmula de componer comercialmente tiene cierta estructura, pero puede variar y uno no puede dejar de lado lo espontáneo. Si tú tienes una melodía súper contagiosa, pero la letra no te dice nada, no funciona. Y al revés lo mismo. Debe haber un matrimonio de letra y música”, dijo al medio argentino sobre cuál cree que es la razón detrás del éxito de la popular canción.

Antes de componer para Chayanne, Gloria Trevi, Azúcar Moreno, Gilberto Santa Rosa y Luis Fonsi, la artista cuyo trabajo llegó a mercados tan distintos entre sí como los de Luxemburgo, Kazajistán, Nueva Zelanda y Dinamarca supo nutrirse de artistas igual de diversos. Además de mencionar a Whitney Houston y Michael Jackson en la banda sonora de su vida, la compositora dijo que con la Argentina tiene una gran conexión. Luego de “escuchar a Valeria Lynch o ver los programas de Marcelo Tinelli toda la vida” y trabajar con Lali Espósito en Miami, ahora sueña con trabajar con Diego Torres. “Es hora”, se autoimpone.

Cerca del final, Ender le aseguró al matutino que nunca miró a la música como una oportunidad para hacerse millonaria o famosa, que la calidad de una canción depende de los ojos del observador y que no teme en absoluto quedar atrapada en este éxito mundial.

