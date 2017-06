Abel Pintos habló sobre vida sentimental y sus fans deliraron en las redes sociales

Abel Pintos, es de esos artistas de los cuales no se sabe de su vida privada. Y nunca se lo vio en un escandalo. Es alguien con perfil bajo y que ha logrado conquistar al público con su talento y sus conmovedoras canciones.

La semana pasada fue la figura de los premios gardes. Y lo que llamó la atención de las tres veces que subió al escenario para recibir los premios, fue que le agradeció a “Alma mía” y la “Leona”. En las redes sociales, comenzaron a especular si el cantautor estaba haciendo referencia a algún amor. Unos días más tarde, el intérprete bahiense, que siempre tuvo un perfil bajo, se animó a hablar de su situación sentimental en una entrevista con Radio Pulxo (FM 95.1): “No estoy de novio”. Luego, agregó entre risas: “Estoy soltero y suelto”

También, durante la charla le preguntaron: “Dijiste: ‘Nunca sufrí por amor’. ¿Sigue siendo así?”. El cantante de Oncemil respondió: “Se interpretó de muchas maneras (lo que dije). Tal vez haya dado muchas vueltas cuando lo respondí y no se haya entendido del todo. Sí he sufrido en historias de amor, en relaciones, por supuesto. Pero a mí me parece que el amor es la raíz de todo en la vida. Y no creo que sea el amor, el sentimiento, el que a uno lo haga sufrir, sino todo lo que está en relación a ese sentimiento”.

No creo que sea el amor, el sentimiento, el que a uno lo haga sufrir, sino todo lo que está en relación a ese sentimiento “Hay una campaña de estas que existen, gracias a Dios, frente a la violencia de género. Justamente dice que ‘si te golpea, si te daña, no te quiere’. Deja clarísimo que si alguien te daña, realmente no te quiere esa persona. No existe el discurso de ‘te quiero, pero te hago daño’. Tiene relación con eso lo que dije en su momento: que yo no considero que el amor sea lo que a uno lo puede hacer sufrir, sino todo lo que después tiene relación con la persona por la que uno siente amor”, explicó el artista.