Polémica: la extrema dieta de un exparticipante de "Combate"

Se trata de Sebastián Pelegrinelli. El joven actor y modelo de 25 años, ex participante de Combate, causó furor en las redes por su manera de alimentarse. Desde la merienda hasta la cena los únicos alimentos que come son: Carnes magras, huevos, algunas frutas, verduras, un poco de yogurt y suplemento vitamínico por períodos. Y sus resultados en los chequeos médicos son óptimos.

Sebastián, minutos antes de prepararse para empezar la obra "Que Facha Mos" en el Teatro La Nueva Ratonera, explica a PrimiciasYa.com un poco sobre este tema.

"Es un estilo de vida, no uso la palabra dieta en mi manera de alimentarme. Principalmente como todo lo que no es procesado, elijo lo natural y lo divido en varias comidas. Mi base son los alimentos con proteína y los carbohidratos que los obtengo de las frutas y verduras. Las grasas las incorporo con algunos frutos secos, semillas o aceite de oliva. Tomo mucha agua. El mate y té no puede faltar, y amargos. Saqué hasta el edulcorante, porque termina siendo adictivo y es muy dañino".

Además, de cuidarse en las comidas, entrena su físico diariamente. Recordemos que también es Personal Trainer, por lo que se exige mucho a sí mismo. Hace poco se sometió a un riguroso estudio de medición de antioxidantes, con resultados sorprendentes: el tope de dicho estudio eran 89.000 y Sebastián marcó un récord en Argentina al tener 106.000.

"El entrenamiento por si solo poco ayuda, hay que combinarlo con una alimentación adecuada al estilo de vida que uno quiere llevar o al objetivo que se desea. Además de un óptimo descanso, ya que ahí es cuando el músculo se repara". Relata Sebastián, quien en pocos meses será papá de Ulises Goku junto a su mujer.

Y prosiguió hablando sobre su experiencia: "La base está en la constancia, el cambio no es de un día para otro. Probé muchísimas formas de alimentarme, llegue a hacer ayunos intermitentes, experimenté la cetónica, etc. Desde los 18 probé y erré mucho. Conocí mi cuerpo de esa forma, y llegué a entender que tipo de alimentación me beneficia. Obviamente sigo en el proceso de incorporar y excluir alimentos de mi actual alimentación, siempre hay algo mejor, pero ya vengo manteniendo esta forma de nutrirme hace 3 años".

Por último dejó una recomendación para quienes estés buscando alimentarse sanamente: "Recomiendo que prueben y sepan que les hace bien o no, junto a la supervisión de un profesional médico. No recomiendo que hagan esto de una forma extrema como lo hago yo, ya que es difícil lograr estabilidad, a mí me costó mucho. Por lo que yo siempre ruego que la gente se dé más libertades, hay que estar un poco loco para realizar este tipo de alimentación extrema".