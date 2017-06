Recalde le contestó a Macri y advirtió que el Gobierno “viola” la libertad sindical

El jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, negó hoy que forme parte de una “mafia de juicios laborales”, tal como lo acusó el presidente Mauricio Macri, y vinculó esa embestida a un “resentimiento personal”porque en 2000 le ganó un juicio laboral a la empresa Correo Argentino, que el actual mandatario conducía.



Además, recordó que la semana pasada presentó una denuncia contra el Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por presunta violación a la “libertad sindical y la negociación colectiva”, y estimó que “tal vez (Macri) se enteró y no le gustó”.



“Tal vez haya un viejo resentimiento personal, porque hace muchos años, cuando (Macri) era presidente del Correo Argentino, le gané una querella por prácticas antisindicales en la Justicia laboral precisamente. Tanto en primera instancia como la Cámara lo condenaron porque estaba obligando a los trabajadores a desafiliarse a los sindicatos. Tuvo que pagar una multa de 300 mil pesos en el 2000”, afirmó Recalde



En declaraciones a radio Rivadavia, el legislador dijo además que no tiene nada que demostrar porque “el que imputa tiene que demostrar lo que está imputando”, y advirtió que la intención del gobierno es atacar a la Justicia laboral “que es el fuero donde se dirimen los derechos de los trabajadores”.



“Vengo defendiendo al fuero del Trabajo, que viene siendo atacado desde hace rato. Él (por Macri) dice que busca jueces que lo representen, y los jueces no representan a nadie, representan a la Justicia. La labor de ellos es esa”, añadió.



Recalde también recordó que la semana pasada presentó ante la OIT una denuncia contra el Ejecutivo argentino por presunta violación a derechos sindicales de los trabajadores, y que la personalización del enojo del mandatario puede estar relacionado con esa situación.



“Denunciamos ante la OIT que el Gobierno está violando los convenios 87 y 98, que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva. Los jueces aplican esos derechos. Esto fue la semana pasada, tal vez se enteró y no le gustó”, sostuvo.



Ayer, Macri denunció la existencia de una “mafia de los juicios laborales” y apuntó contra un “grupo de estudios” de abogados y “un grupo de jueces minoritario laboralistas, conducido por Recalde”.

Fuente: Cronista