COCÓ CHANEL

Gabrielle Bonheur Chanel, nació en Saumur, Francia, el 19 de agosto de 1883, en el seno de una familia de vendedores ambulantes que nunca tuvieron unos ingresos fijos. Las privaciones que Gabrielle tuvo durante su niñez marcó sus casi 90 años de vida. Su madre murió por desnutrición y exceso de trabajo a la edad de 33 años, cuando Gabrielle tenía apenas 6 años de edad, poco después de haber sido abandonada por su esposo. Al quedar desamparada, la pequeña Gabrielle fue enviada al orfanato del Monasterio de Corraise.

Sin embargo la vida de esa niña estaba destinada a hacer grandes cosas. Como una vez dijo Christian Dior, “con un pullover negro y un collar con diez vueltas de perlas, Coco Chanel revolucionó la moda”.

Doce años después Gabrielle dejó el orfanato y se convirtió en vendedora en una tienda de ropa de mujer en Moulins donde adoptó el apelativo de Coco con el que se le conocería y que se hizo famoso en todo el mundo. En Moulins, Coco intentó hacer una carrera como cantante de cabaret, entre 1905 y 1908, y pronto su nombre se hizo conocido entre los asiduos asistentes a las presentaciones nocturnas de bodeville. Pero esos tiempos no fueron del todo felices y Coco comenzó a decir que en realidad ese fue el nombre con el que su papá la llamaba, y que en francés quiere decir "mi pequeña". Coco Chanel también cambiaba su fecha de nacimiento por 1893.



Los años de su juventud le imprimieron a Coco un enorme deseo de ser rica y famosa costare lo que le costare. A la edad de 20 años vivía con un burgués de nombre Etienne Balsan que tenía un departamento de estudiante en París. En ese departamento, Coco diseño y vendió sus primeros sombreros. Curiosamente, Coco encontró sus primeras clientas en las ex parejas de Etienne quienes le ayudaron a hacerse de una clientela entre sus amigas. El negocio de Coco comenzó a crecer rápidamente y en corto tiempo abrió un taller en la Rue Cambon, que Coco bautizó con el nombre de "Modas Chanel".

En 1912, conoció a Arthur "Boy" Capel quien la ayudó a abrir su primera tienda de sombreros con su marca en 1913. Durante la Primera Guerra Mundial, Coco sirvió brevemente como enfermera. Durante la ocupación el negocio de la moda tuvo que paralizarse y Coco pasó unos años difíciles. Terminada la guerra, Capel la ayudó a reabrir su negocio de la calle Cambon. En plena depresión mundial, la diseñadora de sombreros pronto amplió su línea diseñando ropa para damas. Tuvo muchos éxitos y hasta impuso ciertos estilos como el de bajar la línea de la cintura. Sus modelos conjugaban de manera muy ingeniosa la simplicidad, la elegancia y la practicidad.

En 1920, mientras gozaba de vacaciones en la Riviera, Coco conoció al Gran duque de Rusia, Dimitry Pavlovich Romanov. El noble estaba exiliado en Persia, por estar implicado en el asesinato de Grigory Rasputin, pero eventualmente se le halló en Europa, sin dinero y con pocas esperanzas en el futuro. Esa situación no fue obstáculo para que ambos se convirtieran en amantes durante un año. Coco y Dimitri mantuvieron una estrecha amistad con gratos recuerdos de los tiempos pasados. Después de un corto período de separación, el ruso le presentó a un compatriota refugiado, el químico Ernest Beau, experto en perfumes que en aquella época estaba experimentando nuevas fragancias. Un día 5 de mayo, Ernest le presentó a Coco, una docena de pequeños frascos con nuevas fragancias y Coco tomó el primero de ellos. Era el quinto día del quinto mes del año, Coco dijo "Este número hará que este perfume sea verdaderamente grande". Coco puso la esencia de este exquisito perfume en una botellita de Arte Deco con el nombre Chanel Nº 5, modestamente impreso en el lado. Así comenzó la leyenda de aquel líquido dorado que desde entonces ha sido el perfume más conocido en el mundo entero.

En 1922, Gabrielle se inició en le negocio de perfumería y en 1924 se asoció con su nuevo amante Pierre Wertheimer, interesado en invertir en el ya conocido Chanel Nº 5. Pierre Wertheimer era el dueño del 70% del negocio, el químico el 20% y Coco el 10%. Abrió tiendas en París y Biarritz que para 1925 contaban con un equipo de 300 personas.

A mediados de los años 20, Coco Chanel decidió incursionar en el diseño de joyería. Aunque ella no fue la primera en utilizar combinaciones de piedras en una sola pieza, Coco fue la primera que logró que esas combinaciones fueran todo un éxito en la moda. En 1925 impuso su marca de chaquetas Cardigan y el "pequeño vestido negro" en 1926.

En 1931, Coco Chanel fue contratada por Samuel Goldwin para confeccionar ropa para todas sus estrellas, contrato que alcanzó la enorme suma de un millón de dólares. Coco vistió a Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson. Sin embargo el negocio no prosperó porque muchas de las estrellas rechazaron vestirse con los modelos de Coco.

A la edad de 45 años, Coco Chanel conoció al Duque de Westminster, quien después de un breve período de cortejo decidió que era tiempo de tener una familia. La huérfana que creció en un convento estaba entusiasmada con la idea de que en su madurez correría sangre real por sus venas, que tendría un esposo que era considerado entre los más acaudalados hombres del mundo y que podría ser madre de hijos nobles. Para asegurarse que tendría descendencia fue necesario que se practicara un examen ginecológico y el resultado fue un terrible golpe para la famosa pareja: Coco Chanel no podía tener hijos y en consecuencia el matrimonio con el duque no podía realizarse.

Corría el año 1940, cuando la guerra estaba comenzando, Alemania había invadido Polonia, Rusia se le unió para repartirse el país. Coco Chanel conoció a Agregado Militar y agente de inteligencia de la Embajada alemana, Hans Gunther barón von Dincklage. Pronto el militar, quince años más joven que ella, cayó rendido en los brazos de la famosa diseñadora de modas. Coco tenía muy buenas relaciones en la más alta cúpula del poder político británico, gracias a la relación con su anterior amante el Duque de Westminster y mediante él, conoció a Winston Churchill y muchas otras personalidades inglesas. Coco ideó un plan que la haría no sólo más famosa, sino una suerte de "salvadora del mundo". Aprovechando la posición de su amante alemán, le pidió que la pusiera en contacto con Walter Schelenberg para concertar una entrevista entre Churchill y el Jefe de la Inteligencia alemana. El plan fue llamado "Bonnet" y creía ella que gracias a sus amistades de alcoba, podría tener éxito una mediación para lograr la paz, pero el plan no prosperó, los intereses y los vericuetos de la política son tan poderosos, que un perfume, por bueno y famoso que sea, no es suficiente para que su creadora pueda inmiscuirse en ellos.

Al terminar la guerra, Coco Chanel fue expulsada de Francia y tuvo que vivir refugiada en Suiza. En 1954, la guerra había quedado atrás y Coco Chanel hizo un triunfal regreso brillando en las fiestas de la alta sociedad, codeándose con conocidas celebridades de la época como Marlene Dietrich, Edith Piaf y otras superestrellas de aquellos tiempos. Sus diseños de vestidos, faldas plisadas, abrigos, carteras, combinados con cadenas de oro, joyas y una nueva línea de perfumes que brillaban alrededor de su creación de todos los tiempos, el famosos Chanel Nº 5.

Coco Chanel lo tenía todo, fama, dinero, adulación, bienestar, el amor de sus admiradores y de los ricos y famosos. Lo único que ella nunca tuvo fue una propia familia, con un esposo e hijos. Coco murió todavía trabajando, el 10 de enero de 1971, siendo una mujer tan solitaria como lo fue cuando ingresó al orfanato a los 6 años de edad. A los 88 años, en el momento de su muerte, sólo tuvo una dama de compañía a su lado en su suite privada del Hotel Ritz de París. En cumplimiento de sus deseos, Coco Chanel fue sacada de Francia y enterrada en Lausanne, Suiza.

La familia Wertheimer sigue siendo la dueña de la perfumería Chanel hasta hoy día y su casa de modas continúa funcionando, ahora dirigida por su diseñador jefe Karl Lagerfeld desde 1983. En la actualidad un modelo de Chanel cuesta un promedio de US$5.000 y sólo pueden comprarse directamente en París o en Saks de la 5ta Avenida de Nueva York. Durante su carrera, Coco Chanel fue la diseñadora del vestuario de películas como Antigona de Cocteau en 1923, Edipo Rey en 1937, Renoir's La Regle de Jeu y todo el vestuario de Katherine Hepburn en el musical de Broadway basado en la vida de Coco Chanel.