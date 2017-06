Jaime, López y Parrilli en la lista de ex funcionarios "coimeados" por Odebrecht

a lista de “coimeados” por Odebrecht en Argentina comienza a conocerse. En total, serían 42 las personas que recibieron dinero a cambio de favorecer a la firma constructora brasileña que reconoció ante la justicia de Estados Unidos haber pagado US$ 35 millones en conceptos de dádivas en el país.

Varios mencionados tocan de cerca al ex ministro de Planificación.

Entre la lista de personajes involucrados en el cobro de coimas figuran ex funcionarios, lobistas, empresarios, legisladores y sindicalistas. Algunos de los comprometidos son ex integrantes relevantes del gobierno deCristina Kirchner, como el ex secretario General de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, según publicó el diario Clarín.

Parrilli, mencionado entre los funcionarios que cobraron coimas.

Además figuran Carlos Ben, ex titular de AYSA, que trabajó para que la empresa brasileña construyera una planta potabilizadora en el Tigre, y el subsecretario de la Secretaría de Coordinación y Control de Planificación,Roberto Baratta. A ellos se suma el ex secretario privado de De Vido, José María “El Vasco” Olazagasti.

Ante la justicia estadounidense, los empresarios que coimearon a los ex funcionarios, detallaron el día, el banco y la sucursal a través de la cual hicieron el pago, además de aportar el número de cuenta en la que depositaron los “sobornos”.

Jorge "Corcho" Rodríguez, otro de los involucrados.

Como se conoció hace días, entre los mencionados figura Jorge “Corcho” Rodríguez, ex pareja de Susana Giménez, y amigo y productor de Facundo De Vido, el hijo cantante del ex ministro de Planificación.

José López, ex secretario de Obras Públicas, y Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte también integran la lista.

López también habría cobrado coimas de Odebrecht.

En el listado de los 42 figura la empresa IECSA, de la que fue accionista el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. El más comprometido sería quien era director comercial de esa empresa, Javier Sánchez Caballero.

