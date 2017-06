Agustín Zbar, nuevo presidente de AMIA: "La Argentina hoy no está exenta de un ataque terrorista"

—Por supuesto. Cuando la gente se pelea, los que observan de afuera no tienen ganas de acercarse. Aquí en la AMIA, como ocurrió en muchas partes de la Argentina, hemos peleado mucho en estos últimos años. Hubo rispideces y divisiones, y la AMIA no fue una excepción. Ya es tiempo de no pelearse más. Desde las autoridades del gobierno anterior hubo ataques muy fuertes a la comunidad judía y una prédica insidiosa y explícitamente antisemita. Gracias a Dios, eso no prendió en la población. Pero no ayudaba a que la gente pudiera acercarse. Hoy hay un espíritu de reconciliación en la sociedad argentina.