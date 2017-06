Tema Lavacoches: Nadie hace nada y todos hablan

Casi dos meses han pasado desde que el Ejecutivo elevara al Concejo el anteproyecto para crear un Registro de Lavacoches, algo que ha generado opiniones divididas en la comunidad, como así también entre los ediles. Algunos inclusive, como los representantes del PRO, han planteado su desacuerdo con la idea de regularizar la actividad.

En este escenario, transmitimos la opinión de algunos propietarios de lavaderos locales, quienes manifestaron su posición al respecto.

En principio, Ernesto Barbey propietario del Lubricentro y lavadero San Jorge no se mostró conforme con la iniciativa. "Los que pagamos impuestos lo vemos mal, porque no puede ser que haya tanta gente en la calle haciendo esa tarea. Mucha gente cree que está bien, pero yo opino que cada uno tendría que tener un lugar o pagar sus impuestos como hacemos nosotros. O quizás, si nosotros tuviésemos más trabajo podríamos generar a su vez más puestos de trabajo", comenzó.

Según expresó, "ha disminuido el trabajo por la presencia de lavacoches. Por ejemplo, la gente que iba al centro, te dejaba el coche un par de horas, se lo lavábamos y volvía a retirarlo, haciéndolo en un lugar adecuado para hacer el trabajo. En vez ahora estacionan, pagan por su estacionamiento y lo hacen lavar ahí".

Para Barbey, las condiciones no son justas. "Yo hace 33 años que tengo negocio y es una competencia desleal. No por el trabajo que hacen, porque mi trabajo es mejor, es totalmente distinto el trabajo que se hace. La culpa es de la gente que hace lavar los autos allí. En cualquier otra ciudad grande no se lavan autos en las calles, porque está prohibido por la suciedad o tirar agua. Aquí en Rafaela hubo casos de personas a las que por lavar las veredas fuera de los horarios permitidos y los han multados. Y hoy hay gente lavando autos en las veredas con hidros, con aspiradoras, que van a domicilio y nadie dice nada". A su criterio, "habría que cobrarles multa a la gente que hace lavar el auto ahí".

En este sentido, indicó que algunos vecinos utilizan el servicio porque tienen temor "que se los rompa y se lo dan a lavar o a que se los cuide, y es algo muy molesto. Eso se puede evitar de parte de la gente y del Municipio".

En su opinión, "la Municipalidad no puede regularizar un trabajo que se hace en la calle. El coche no se tiene que lavar en la calle y la Municipalidad no tiene que regularizar eso. Sino, yo no pago más impuestos que no me cobren más nada, y estamos todos iguales".

Consultado sobre la posibilidad de participar en algún encuentro sobre el tema, Barbey indicó que estaría de acuerdo, aunque señaló que se acercó al Municipio varias veces, pero que hay poca gente que lo acompaña. "Yo he ido a hablar con el concejal Bonino" pero de parte del Municipio "nunca hemos sido convocados".

A favor, pero con más control

Contrariamente a la postura de Barbey, el dueño del Lavadero AQUA, Emiliano Faccioli, se manifestó a favor de la creación del Registro. "No estoy en desacuerdo con que ellos trabajen. Inclusive, yo cuando puedo a los chicos que tengo cerca los ayudo con insumos. Lo que me gustaría es que se los controle un poco más", reconoció. "Teniendo un registro creo que esto puede suceder". Además, "me parece bien que de alguna manera les hagan valorar el espacio que les está dando la ciudad y la gente. De hecho, para progresar ellos también".

A su vez, remarcó que no hay una diferencia económica entre lo que cobran los lavacoches y lo que cuesta lavar el auto en un lavadero, pero que el servicio es distinto, por lo que no hay una competencia directa. "Lavar un auto en un lavadero –en promedio- cuesta $ 200, y lavarlo en frente de la plaza cuesta $ 150, y solamente lo lavan por afuera y sin utilizar ningún producto", comentó.

Al igual que Barbey, coincide en la responsabilidad del usuario. "Yo también soy partidario de que la culpa no es totalmente de los chicos, sino de quienes utilizan el servicio. A veces lo hacen por una cuestión de tiempo, pero si yo lo tendría que hacer lavar, elegiría el lavadero. Más allá de que uno paga impuesto y ellos no, es por una cuestión de relación precio calidad: el lavadero cuesta lo mismo y es mejor".

Por otra parte, remarcó que deberían cuestionarse los motivos de los problemas que a veces se generan entre los mismos lavacoches o con los clientes. "La inseguridad también surge por el uso de drogas, y no te digo que todos, pero muchos de ellos salen a lavar autos para ir a comprar drogas". Aunque remarcó que esto no se da en todos los casos, y contó el caso de un chico que trabaja sobre calle Güemes, que "es buen chico" y que muchos de los vecinos y comerciantes del lugar lo ayudan. "El chico corre maratones, es un chico honesto, se esfuerza por trabajar".

Por último, Faccioli señaló que está dispuesto a mantener encuentros con el Municipio, para ser consultado sobre el tema.

Fuente: Diario Castellanos