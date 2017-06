El consejo de Piqué para que Shakira no se retire de la música

Shakira está promocionando su nuevo disco, El Dorado, y en cada entrevista surge algún dato desconocido de su vida. Ahora, según contó en una nota con Vanity Fair Italia, la cantante estuvo evaluando retirarse de los escenarios en 2015, para abocarse 100% a sus hijos, pero hubo una respuesta de su pareja Gerard Piqué que la hizo repensar su decisión.

“Decidí que, en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente, volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgían. Me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme y dejarlo todo”, recordó la colombiana. Hablando con Piqué, el futbolista la hizo entrar en razón. "Me desbloqueó, me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. Me dijo: 'Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y haz lo que sabes hacer'”.

Y parece que Piqué no se equivocó. El nuevo álbum de Shakira está arrasando en todo el mundo, a caballito de su hit "Me enamoré", ¡Hasta Chris Martin (Coldplay) apareció bailando la canción!