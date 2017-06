Operativo unidad: 8 intendentes refuerzan la candidatura de Cristina

Ocho intendentes bonaerenses aseguraron que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la "candidata natural" del peronismo para las próximas elecciones, por lo que instaron a los legisladores "a unificar los bloques en todas las cámaras" y llamaron al randazzismo a "deponer actitudes mezquinas" para conformar "una sola propuesta electoral".



Hoy, en el matutino Página/12, los jefes comunales Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Walter Festa (Moreno), Santiago Maggiotti (Navarro), Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), manifestaron, una vez más, su clara intención de postular a la ex mandataria.



"Los intendentes de la primera sección abajo firmantes manifestamos con absoluta claridad que Cristina Fernández de Kirchner es nuestra candidata natural, ya que es quien mejor sintetiza la oposición al gobierno nacional y las políticas macroeconómicas de ajuste que este gobierno viene llevando adelante", sostuvo la nota, titulada "Por la unidad necesaria".



"Sostenemos que la unidad es necesaria para no ser funcionales al oficialismo y por medio de la presente convocamos a todos aquellos que buscan la división a través de las PASO, a deponer actitudes mezquinas y lograr la unidad de concepción y de acción en una sola propuesta electoral", indican en medio de la oposición del kirchnerismo y la candidatura del ex ministro Florencio Randazzo.



"En consecuencia, instamos a los legisladores a unificar los bloques en todas las cámaras legislativas, nacionales y provinciales. Todos unidos venceremos y le daremos los días más felices al pueblo", concluyen.

Fuente: Perfil