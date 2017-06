¿Se viene la mudanza conjunta de Tini Stoessel y Pepe Barroso?

“Él es mi gran amor y hoy cumple un rol muy importante en mi vida. Lo amo con todo mi corazón”, dijo Tini Stoessel sobre su pareja.

“Con Pepe nos llevamos increíble. Tenemos una relación súper sana, de confianza, de respeto, de contarnos todo sin problemas. Nunca nos peleamos, la verdad es que la paso increíble con él, me divierto. Además, se lleva con mis amigos y mi familia, y viceversa. Así que la verdad es que tenemos una relación increíble. Estoy muy contenta”, agregó.

Luego, al ser indagada por la posibilidad de dar un paso más con el modelo español, destacó: “Quizás algunas personas que estan en pareja no lo piensas, pero nosotros sí. Lo pensamos, lo soñamos pero no hay nada que vaya a suceder, que esté planeado o que haya fecha”.

“Sí, claro que sí, sino no estaría de novia porque si me pongo es para algo serio. Me parece lo lógico. Ahora el va a venir para verme en el Gran Rex y estoy feliz porque él sabe lo que va a ser para mí estar en ese escenario por primera vez con mi música”, dijo Tini Stoessel sobre formar una familia.

“Siempre encontramos ese tiempo en el que yo puedo viajar o el puede viajar para venir a verme. Es así, las parejas a distancia, a veces, tiene ventajas. Te extrañas un montón pero el reencuentro tiene algo especial que no lo tiene otra cosa”, terminó.