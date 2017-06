El infalible método de Cristina Kirchner para asegurar su propia derrota

"Nosotros vivimos con Nestor y con Cristina momentos increíbles -se lamentaba esta semana un viejo dirigente k. Desde 2003 hasta 2011 tocamos el cielo con las manos. Sentimos que podíamos construir el país que soñábamos. Desde el 54 por ciento todo se empezó a degradar, por mil razones: el sectarismo, un clima de persecución donde solo un grupo tenía siempre la verdad. Y lo peor es que no la tenían. Durante cuatro años no dijimos nada en público, no queríamos contribuir a que todo terminara peor de lo que terminó. Ahora, todo sale a flote. Algunos apoyarán a Cristina porque no les queda otra. Otros, los menos, a Randazzo. Pero a la mayoría nos atraviesa el dolor por lo que no fue. Encima, los que provocaron el daño son los mismos que nos hicieron tan felices, y no sabemos qué hacer con ellos".