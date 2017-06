Para pacientes: más Letes y otra oportunidad de adquirir dólares baratos

Siguiendo con su programa de emisión de Letras en dólares (Letes), el Ministerio de Finanzas subastará la semana próxima otros u$s 1500 millones en esos instrumentos, que vienen registrando una alta demanda.

El atractivo de las Letes es que garantizan una tasa real en moneda fuerte. O, visto de otro modo, permiten adquirir divisas a un precio mucho menor que en el mercado, aunque con la contra nada menor de que hay que ser muy paciente y esperar hasta un año y medio para hacerse con los billetes.

En la licitación del martes y miércoles próximos, que como viene ocurriendo privilegiará a los inversores minoristas (con órdenes de hasta u$s 50.000), se ofrecerán en total u$s 1500 millones en Letras: un tercio a 224 días, otros u$s 500 millones a 364 días y el resto, a u$s 532 días.

Precio y tasa implícita

Como instrumento, las Letes tiene 'cupón cero': se compran a un precio más bajo que el nominal y la diferencia entre uno y otro representa la tasa implícita. Así, por ejemplo, hacen falta u$s 982,81 para comprar u$s 1000 de las Letes más cortas que se cobrarán el 26 de enero próximo, lo que implica una tasa nominal anual del 2,85%; u$s 970,01 cada u$s 1000 para las Letes con vencimiento el 15 de junio del año próximo (TNA del 3,1%) y u$s 952,78 cada u$s 1000 para las que tienen vencimiento el 30 de noviembre del 2018 (TNA del 3,4%).

Las Letras, además, pueden comprarse en pesos. Y para el inversor que lo haga, el precio que se tomará es el de referencia del mercado mayorista (Comunicación A 3500 del Banco Central) del próximo martes. Hoy, ese dólar de referencia cerró en $ 15,9, frente a los $ 16,165 a los que cerró el minorista según el promedio de entidades que releva el Central.

Teniendo en cuenta el valor de la lámina y suponiendo un valor estable del dólar, con la Lete a 224 días se pagan $ 15,63 por dólar; con la Lete a un año, $ 15,42; y con la Lete a 532 días, $ 15,14 por dólar… claro que, en este último caso hay que esperar hasta noviembre del año que viene para obtener los billetes.

Guía para invertir en Letes:

- Requisitos: para invertir en Letes es necesario tener una cuenta en un banco o en una sociedad de Bolsa. Aunque algunas entidades trabajan en la incorporación de esta alternativa de inversión a sus home banking, en general el pedido de inversión se debe concretar por vía telefónica. Cada banco tiene su línea para inversiones, como así también los brokers.

- Cuándo comprar: las ofertas se recibirán desde el martes a las 10 hasta el miércoles a las 15, en horario de mercado.

- Monto mínimo: se puede invertir a partir de u$s 1000.

Fuente: Cronista