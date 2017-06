Aumento a los diputados: cuánto cobran y cómo se actualizarán de ahora en más sus sueldos

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (Cambiemos), firmó un nuevo aumento de los sueldos de los diputados, luego del pedido de los jefes bloques de la Coalición Cívica, el Frente para la Victoria, PRO y UCR, entre otros. Según informaron distintos medios, como Télam y La Nación, una nueva resolución duplicó los gastos de representación (pasaron de $10 mil a $20 mil) y los montos que reciben los diputados para utilizar en pasajes (aumentó de aproximadamente $20 mil a $40 mil).

Los legisladores tienen un sueldo que se conforma de una manera particular: cobran una “dieta” o salario básico, que se actualiza por las paritarias de los empleados legislativos; una suma adicional por gastos de representación, un monto fijo determinado por la Presidencia de la Cámara; un dinero específico para gastar pasajes (20 aéreos y 20 terrestres de un tramo determinado) que, si no lo usan, pueden recibir en efectivo; y, finalmente, si un congresista vive a más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe un plus por “desarraigo”, el cual se calcula como el 14% del total de su dieta.

Luego de la controversia pública generada en noviembre último por el aumento de los legisladores, Monzó había suspendido el incremento de gastos de representación y de los pasajes que finalmente aprobó esta semana. Por estos aumentos, el sueldo de bolsillo (luego de pagar impuestos y demás descuentos) de un diputado nacional -si intercambiara todos sus pasajes por efectivo y no percibiera desarraigo- pasó de $107 mil a $135 mil (+26%).

En este sentido, al analizar el sueldo de un diputado en agosto de 2016 ($85 mil de sueldo de bolsillo), el aumento total en el último año fue de aproximadamente 60%, si se tienen en cuenta las subas en las dietas por paritarias y la anunciada esta semana en los gastos de representación y pasajes. Igualmente, según explicó la Fundación Directorio Legislativo, hasta 2016 el salario de los legisladores se encontraba retrasado en comparación con legisladores de otros países de la región.

En esta última resolución, Monzó además determinó que los gastos de representación se actualicen de ahora en más por la inflación del INDEC, mientras que los pasajes estarán atados al precio de un viaje a Córdoba.

Fuente: Cgequeado.com