La semana de Selena Gomez: ¡Ahora mostró las lolas!

No cabe duda que esta semana Selena Gomez ha sido EL personaje gracias a sus looks y es que la hemos visto desfilar durante los últimos días con sus mejores outfits. Además, fue justo este jueves que, durante un date que tuvo con su novio The Weeknd, su vestido semitransparente dejó al descubierto su figura por los flashes de las cámaras.

Es este viernes, que se encuentra en Los Ángeles promoviendo su nuevo sencillo "Bad Liar", cuando Selena ha dejado claro que la tendencia de outfits atrevidos la ha adoptado como propia y el top blanco que lució es el gran ejemplo.

Aunque de frente podría parecer una blusa "inocente", basta con ver a la cantante de lado para darse cuenta no sólo que no traía corpiño, sino que dejaba totalmente al descubierto sus costillas y torso.

En las fotos laterales que lograron tomar los paparazzi, Selena mostró más de la cuenta pues sus lolas quedaron totalmente a la vista de cualquiera, lo cierto es que ella nunca perdió el estilo ni el porte.

¿Crees que fue accidente que enseñara de más o totalmente apropósito?