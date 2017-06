El emotivo mensaje de la madre de Nico Vázquez

Este viernes, luego de que Nicolás Vázquez recordara en televisión a su hermano fallecido, Santiago, Mirta Mantovani, madre de los chicos, se expresó conmovedoramente a través de las redes sociales.

"Todavía no entiendo por qué no tengo a mi hermano conmigo. (...) Me levantaron mi familia, mi vieja, mi mujer, después mis amigos y la gente. No quería seguir con el teatro, es muy difícil. Pero cuando ves que la gente que sufre más que vos se levanta, como mi vieja, te das cuenta que hay que seguir. Hay que agradecer todos los días cuando abrís los ojos", fue una de las cosas que dijo el actor en la nota.

Conmovida por las palabras de su hijo, Mirta Mantovani, mamá de Nicolás, Soledad y Santiago, utilizó su cuenta de Instagram para expresar el orgullo y el amor que siente por todos ellos. Y, además, incluyó a Gimena Accardi, a quien también considera parte de su familia más cercana.

"Cuando me preguntan si ellos son así, yo les digo: 'son mejores'. Una bendición que me dio la vida y agradezco. Los amo con todo mi ser", escribió la Mirta.