Diputados piden suspender el aumento del agua

La semana pasada la provincia confirmó una suba en la tarifa de agua de un 20%. Ante el aumento, tres legisladores manifestaron su disconformidad ante la medida.

En diálogo con LT10, la diputada Silvia Augsburger, argumentó que “no hay nada que en el año haya aumentado el 70%. No hay inflación, no hay paritaria, no hay nada que haya aumentado ese porcentajes, esto es de una irracionalidad absoluta”.

En ese sentido, la legisladora, remarcó que “esto también incumple el mandato constitucional que las tarifas deben ser justas y razonables”.

En tanto, en el proyecto ingresado a la cámara Baja, los legisladores destacan que “el aumento solicitado por la empresa fue avalado por el Poder Ejecutivo sin la participación de los/as usuarios/as. Por este motivo es que solicitamos que se deje sin efecto el aumento en tanto no se convoque a audiencias públicas en las cuales los/as usuario/as puedan ejercer sus derechos constitucionales”.

Fuente: Agenciafe