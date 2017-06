HORROR: Un policía asesinó a su hija para hacer sufrir a su ex mujer

Un policía asesinó a su hija de 10 años para hacer sufrir a su ex mujer en la localidad neuquina de Piedra del Águila.



Se trata de Omar Inalaf, cabo primero de la fuerza, de 31 años, quien se mató luego del aberrante hecho.



El hombre se había separado recientemente. El sangriento hecho se registró en la casa a la que se había mudado tras la ruptura.



Las primeras informaciones aseguran que el agresor aprovechó que su ex se encontraba en el gimnasio para cometer el filicidio seguido de suicidio.



Inalaf, que utilizó su arma reglamentaria para los hechos, envió un mensaje por el grupo familiar de Whatsapp, despidiéndose, por lo que su ex suegro llamó a la Policía.



Cuando los agentes llegaron al lugar, forzando la puerta, los encontraron agonizando.



La pequeña fue trasladada a un hospital con un disparo en la sien y murió a los pocos minutos de haber llegado.



El cabo tenía avanzados los trámites de divorcio y estaba unos días de vacaciones para regularizar su licencia.



“Lo ocurrido nos golpea a todos y escapa a toda razón. Acompañamos a ambas familias en el dolor", dijo el Jefe de la Policía, Rubén Tissier, a La Mañana de Neuquén.