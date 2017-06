Guillermo Moreno ahora mide la inflación: en mayo le dio por encima del Indec

El ex secretario de Comercio Interior multaba a los consultores que difundían el cálculo durante su gestión. En una entrevista con Infobae reconoció que él también lo hace

Guillermo Moreno tiene una consultora económica que calcula la inflación. En una entrevista que concedió a Infobae horas antes de que se conociera el dato del INDEC, indicó que según sus mediciones el índice de mayo se ubicó en 1,9%, bastante por arriba del 1,3% calculado por el organismo estadístico.

El dato no tendría mayor relevancia si no fuera por un detalle: el ex secretario de Comercio –cargo que ejerció entre 2006 y 2013– aplicaba multa de $500.000 a los economistas que divulgaban las estimaciones de inflación durante su gestión, en la cual, según critica la mayoría de los analistas, se habrían manipulado alevosamente los índices que elaboraba el INDEC. Con la posibilidad de aplicar la Ley de Abastecimiento, además de la multa correspondiente se llegó a amenazar a algunos economistas con llevarlos a juicio y aplicarles pena de prisión si insistían en la publicación de sus propios números. Pero eso fue, sin embargo, exactamente lo que hizo Moreno en la entrevista.

—¿No es contradictorio aplicar multas contra los economistas que calculaban la inflación y ahora hacerlo usted?, le preguntó Infobae a Moreno.

—Para nada, porque yo los cálculos de inflación mensual los comparto con los clientes, pero en ningún momento los hago públicos. Y tampoco critico en ningún momento las estimaciones del INDEC, como sucedía cuando nosotros controlábamos el organismo.

—Pero me acaba de decir que espera una inflación de 1,9% para mayo…

—Bueno, se lo dije en este reportaje, pero no es algo que estemos haciendo regularmente.

En lo que parece otra contradicción flagrante, el ex funcionario también aseguraba que era imposible realizar una medición seria de la inflación desde una consultora. Y el argumento era que resultaba imposible replicar el funcionamiento del INDEC con un puñado de colaboradores que efectuaba un relevamiento de precios. Pero, de nuevo, es lo que él realiza –según reconoció– para las empresas a las que asesora. Y no se privó de divulgar el dato públicamente. Tal como les sucedía a sus colegas economistas, en aquel entonces las estimaciones diferían del índice oficial. Igual que ahora, con una diferencia: ya no hay más amenazas por las proyecciones privadas sobre la inflación.

Fuente: Infobae