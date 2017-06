La provincia presentó el programa Somos Barrio

Los ministros de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González; y de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, presentaron este miércoles el programa Somos Barrio. La iniciativa, que se dio a conocer en un acto desarrollado en El Alero de Coronel Dorrego, ciudad de Santa Fe, se propone trabajar en los 13 barrios de la capital contemplados en el Plan Abre, con el objetivo de generar proyectos culturales.



González sostuvo que “este programa tiene dos etapas: una de construcción colectiva, conjunta, de compartir el proceso de creación de un proyecto cultural; y luego un proceso de acompañamiento que permita llevar adelante ese proyecto”.



La ministra señaló también que “Somos Barrio obliga a unirse a las mesas barriales, capacitar y discutir a fondo qué es la cultura”, y agregó que cada una de esas mesas barriales “con su identidad, avanza y construye”.



“Yo entré hace nueve años a un Estado que creía que cultura es hacer fiestas, espectáculos, artes urbanas, payasos por todos lados, o sino una clase social que cree que hay que cuidar el patrimonio, pero que no se da cuenta de que la historia de este barrio es patrimonio. El patrimonio no está encerrado únicamente en los museos”, agregó.



A su turno, Alvarez reivindicó “la importancia que tiene El Alero porque realmente esto es el barrio”, y sostuvo que es el espacio “donde todo el barrio puede integrarse y formar parte de un proyecto en común”.



El titular de la cartera de Desarrollo Social calificó al Plan Abre como “una política de Estado”, y recordó que “comenzó en una gestión anterior del Frente Progresista y el gobernador Miguel Lifschitz tomó la decisión de profundizarlo”.



“Esto nos permite trabajar de forma coordinada entre los ministerios y entre todas las áreas del gobierno provincial que participamos de las políticas públicas”, afirmó el ministro, al tiempo que sostuvo que al Plan Abre “lo hacemos entre todos”.



Por su parte, el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, se mostró “convencido de que la cultura no son solamente los artistas ni las grandes luminarias, ni las super estructuras que se instalan y luego se van y no queda nada. Lo que estamos proponiendo es trabajar con los vecinos del barrio donde vamos a construir cultura de manera colectiva y conjunta”.

PRESENTES

En el acto estuvieron, además, la subsecretaria de Desarrollos Socioculturales, María Laura Mondino; el subsecretario del Plan Abre para las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, Mariano Granato, y demás autoridades provinciales.



SOMOS BARRIO

El programa se propone identificar y potenciar el desarrollo de proyectos culturales locales en los barrios en los que se aplican las políticas correspondientes al Plan Abre. Para lograr este objetivo se utilizará como ámbito de diálogo la red de instituciones barriales.



Mondino explicó que la nueva propuesta “consiste en trabajar con todas las redes de instituciones que ya vienen funcionando en los 13 barrios de la ciudad y armar un proyecto cultural”, teniendo en cuenta que desde el gobierno provincial se entiende que las políticas públicas surgidas de estos espacios garantizan una mayor legitimidad y apropiación por parte de los vecinos y la ciudadanía.

Somos barrio tiene previsto realizarse en dos etapas: la primera, de capacitación y elaboración de los proyectos destinados a instituciones y organizaciones sociales; y la segunda, de puesta en marcha y seguimiento de los proyectos elaborados.



EJES TEMÁTICOS

Todos los proyectos culturales surgidos deberán estar contenidos en algunos de los siguientes ejes temáticos que brindarán un marco conceptual y simbólico a las ideas:

1. Memoria e historia de por acá. Identidad.

2. Distribución de afecto, vínculo y cuidado del otro. Rituales y festejos.

3. Espacio público y convivencia.

4. Fortalecimiento institucional para la formación cultural.

PLAN ABRE

Se lleva adelante desde el año 2013 en los barrios Las Flores, Yapeyú, Alto Verde, Las Lomas, Acería, Villa Hipódromo, Pro Mejoras Barranquitas, San Lorenzo, Coronel Dorrego, Centenario, Varadero Sarsotti, Santa Rosa de Lima y Pompeya, todos ellos de la ciudad de Santa Fe.

Fuente: Agenciafe