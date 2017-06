Bailando por un sueño 2017: El Dipy debutó y consiguió sorprender al jurado

Era su sueño y finalmente lo cumplió. El Dipy debutó en la pista del " Bailando por un sueño ". "Marcelo, vos la hiciste muy larga. Vos viste los videos y me contestaste que lo ibas a pensar. Yo ya me estaba preparando las calzas, pero nadie me llamó. Después conseguí el teléfono de Federico Hoppe, pero me dijo que estaba cerrado el elenco", recordó el cantante sobre su derrotero en las redes sociales, hasta que finalmenteMarcelo TInelli confirmó por Twitter su presencia en el certamen.

Luego, ante la atenta mirada de su mujer, Mariana Diarco y su pequeño hijo Valentín, el cantante tropical mostró su destreza para el baile junto a Rocío Pardo.

Ángel De Brito consideró su desempeño como "muy bueno". "No pierdas el relax al bailar", le recomendó, y lo calificó con un 8. Pampita Ardohain señaló que la pareja " trajo mucha alegría" a la pista. Su puntaje fue un 9. Antes de que el jurado terminara de dar su veredicto, El Dipy cantó una de sus temas, "Soy soltero", y le pidó a Hoppe que le hiciera "de bailarina".

Después, Moria Casán, dueña durante esta ronda del voto secreto, expresó que fue un buen debut. Marcelo Polino lo felicitó por la previa y por el baile y lo calificó con un 6. El puntaje final de la pareja, entonces ,fue de 23.

Fuente: La Nación