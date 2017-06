La ex de Luis Fonsi se cansó de que le digan gorda y salió con los tapones de punta

Adamari López, la exesposa de Luis Fonsi, fue duramente cuestionada por su sobrepeso. Luego del nacimiento de Alaia, su primera hija, se la vio con unos kilitos de más pero muy feliz. Nunca se hizo problemas por la imagen que le devolvía el espejo. Sin embargo, ahora estalló por los comentarios de algunas personas.

La actriz de telenovelas publicó en su Instagram una foto en traje de baño y le llovieron las críticas. Cansada de que le dijeran que "está gorda", salió al cruce y fue contundente.

Me gustaría bajar de peso, pero no es algo que me acompleje ni me saque de mis casillas”, dijo en el programa Suelta la sopa.