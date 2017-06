Dramático relato de una famosa modelo: “Me empujó hacia adentro y sacó…”

Asley Graham es una de las más famosas modelos XL y por ende, más reconocidas a nivel mundial. Su fama traspasa fronteras y hoy brilla con su propia luz. Supo construir, a base de sacrificio, esfuerzo y de una belleza que no admite discusión, una de las carreras más exitosas. Su nombre recorre las pasarelas más glamorosas.

Sin embargo, su vida está marcada por un episodio desafortunado que le dejó huellas de por vida. Convivió con su dolor en el pecho hasta ahora, que decidió despojarse, de una vez por todas, de tamaño sufrimiento. En el poder contarlo, Ashley Graham encontró esa liberación que necesitaba.

En abril, cuando lanzó su libro A new model: what confidente, beauty and power look like, había detallado que fue abusada a los 10 años por el hijo de un amigo de su padre, que en ese momento tenía 18. Según relata, el la forzó a tocar sus genitales y después la obligó a ir con el a la pileta. “Lo que me ocurrió me dejó cuestionamientos persistentes”.

El haberlo contado, no solo le trajo paz, sino que le abrió la puerta a contar otros episodios vividos de igual magnitud. Traumas que recién, con 29 años, puede sacar de su cabeza. En una reciente entrevista con la revista Glamour, confesó que que ese no fue el único abuso por el que paso, que hubo otro intento cuando ella tenía 17 años, en una producción fotográfica.

“El asistente del fotógrafo me pidió que lo acompañara hasta el armario, cuando estábamos ahí, me empujo hacia adentro y sacó su pene. Y me dijo: ‘agarralo’. En ese momento entré en pánico. Por suerte estaba la puerta cerca y salí corriendo”. Con este testimonio, la morocha busca que las jóvenes tomen conciencia. “Ahora no dejo que nadie me manipule en el trabajo. Cualquier foto que vez mía es porque la quise hacer”.