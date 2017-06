Matthew Perry confiesa que el regreso de "Friends" es su peor pesadilla

Maatthew Perry pasó a la historia de la televisión como Chandler Bing, el inseguro e irónico personaje de "Friends". Y a pesar de que le debe todo su éxito a aquella sitcom noventera, para muchos una de las mejores de la historia, Perry acaba de confesar su secreto mejor guardado: Friends es su peor pesadilla.

El cómico intérprete suele ser uno de los grandes ausentes en las reuniones del elenco y explicó el motivo de su postura. "Tengo esta recurrente pesadilla y no bromeo. Cuando me duermo, sueño que hacemos 'Friends' de nuevo y a nadie le importa.

Hacemos una serie entera, volvemos y no interesa a nadie. Así que cuando alguien me pregunte, diré que no. La cosa es que acabamos tan alto que es imposible superarlo. ¿Por qué lo deberíamos intentar?"

Y aunque muchos matarían por tener una pesadilla la mitad de genial que un reboot de 'Friends', razón no le falta a Perry. Los espectadores viven en la era del reboot, el remake y el revival, por lo que es más que meritorio cuando alguien decide plantarse y no volver a intentar repetir el mismo éxito que ya tuvo en su momento.

Además series como 'Friends' destacan por tratar temáticas atemporales como la amistad o las relaciones sentimentales, por lo que más allá de su obvia obsolescencia tecnológica, la sitcom creada por David Crane y Marta Kauffman sigue resistiendo el paso del tiempo.