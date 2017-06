Cómo se conocieron Noelia Marzol y Fabián Cubero

Ya ayer, cuando José María Muscari, compañero en el programa de Tinelli de Marzol, aseguró que su amiga mantenía charlas con el jugador de Vélez, Noelia volvió a dialogar con este portal al respecto y sostuvo: "Nos hablamos a raíz del rumor, pero con un gesto de caballerosidad" . La información que maneja este medio es que Marzol está de novia con un chico que vive en Córdoba y a quien conoció el pasado verano.

El experimentado defensor contó además que vio una sola vez a Marzol y fue en un programa de televisión.

"A Noelia la vi una sola vez en mi vida y fue en un programa. Le puse un me gusta a una foto. Calculo que ahora van a empezar a relacionarme con cualquier mujer que le ponga me gusta a una foto (se ríe)", aclaró Poroto.

Y cerró sobre estos rumores que surgen: "Noelia no tiene nada que ver en esto, cortemos con esta bola porque no vi a ninguna rubia más que a mi ex mujer y mis nenas, es la realidad".