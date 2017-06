¡¿Cómo?! Barbie Simons y Tom Cruise, juntos

Hace unos días, Barbie Simons cumplió uno de sus mayores sueños: conocer a Tom Cruise. La periodista de espectáculos viajó a México y logró entrevistar al actor de “La Momia”.

Lo más llamativo fue que Barbie eligió ponerse un espectacular vestido blanco que la hacía parecer una “novia”. “Cuando me dijeron que iba a entrevistar a Tom Cruise, le pedí a la gente de @amme y de @flaneurBA que me lookearan como una novia! Y bueno soñar no cuesta nada!”, contó en su cuenta de Instagram.

Antes, Barbie había publicado un mensaje hablando de su conexión con las estrellas de cine. “Me encanta conocer a las estrellas de hollywood por sus éxitos y terminar encontrando en ellos calidez humana y excelente energía. Hermosa entrevista con #TomCruise en la semana del estreno de #lamomia”.