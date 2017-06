Sergio Massa: "Los políticos se están peleando por las internas y los cargos"

Sergio Massa sabe que las elecciones legislativas de este año son clave para su futuro político. También sabe que tanto el oficialismo como el kirchnerismo-peronismo buscan polarizar entre esas dos propuestas de país y dejar afuera al massismo, que busca seguir en la discusión de poder.

En una entrevista con A24, Massa se refirió a las elecciones de octubre, y aseguró que no es cierto que la decisión sea entre Cambiemos y el Frente para la Victoria: "Si no, terminamos siempre con bandas que están señaladas por la corrupción y pelean por fueros, y te encontrás con grupos empresarios que toman el poder y gobiernan solo para las empresas. Tenemos que darle la alternativas a los que no quieren ni al Gobierno ni al kirchnerismo".

En esa línea, el líder del Frente Renovador además consideró que "para el Gobierno la única forma de legitimar el ajuste que hizo y el que va a hacer es mostrando un pasado de corrupción. No quiere debatir ideas. Se junta con el kirchnerismo para aumentarle las dietas a los diputados, pero no quieren juntar el Congreso para discutir la rebaja de alimentos".



"Ni ajuste ni corrupción, Argentina tiene otro camino. Cristina necesita ser candidata porque necesita fueros, y el Gobierno la necesita de candidata para azuzar el pasado", destacó Massa.

Massa también criticó a los partidos políticos que "se están peleando por las internas y los cargos". "No hay que discutir sobre las personas, tenemos que discutir sobre las ideas", afirmó al tiempo que destacó una de las propuestas del FR: "Hay que terminar con el curro de los supermercados, llegás a la góndola y tenés cinco productos de la misma empresa. Se abusan de los que producen y de los que van con el changuito".

Por último, destacó que "Argentina hace muchos años vive peleas de bandas que hace que el poder sea un botín de guerra y que hace que el Estado no haga cosas para cambiarle la vida a la gente".

Fuente: Infobae