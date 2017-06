El Gobierno sabía que Aldo Ducler quería entregar información sobre YPF

No fue un solo aviso. Hubo varios intentos de acercamiento, pero nadie le prestó atención. O no lo quisieron escuchar. La presentación que hizo Aldo Ducler el martes pasado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) fue el desenlace de una negociación fallida. El financista ya había tenido conversaciones con enviados del Gobierno. En esos encuentros, pudo saber Infobae con allegados a la familia, se habló de la reglamentación de la "ley del informante". Pero no hubo avances concretos. Ducler analizó distintos escenarios y finalmente optó por presentarse ante la UIF. Dos días después se murió de un infarto en la calle.

Los contactos previos con el Gobierno fueron informales, pero "al más alto nivel", dijeron las fuentes. Los interlocutores escucharon, al menos dos meses antes, los reclamos de Ducler para avanzar con la reglamentación de la Ley 27.319, aprobada en noviembre del año pasado. Esa norma creó las figuras del "agente encubierto", "agente revelador" e "informante".

Ante la falta de definiciones, el financista optó por acudir a la UIF para ofrecer información sobre los fondos que la provincia de Santa Cruz había cobrado en 1993 por regalías petroleras y que se utilizaron para reprivatizar YPF. "Sentía que al Gobierno no le interesaba el tema", confirmó un allegado a la familia.



La muerte de Ducler, el jueves por la tarde, apuró las gestiones en el Gobierno para reglamentar esa normativa. "Hay un equipo trabajando hace ocho meses en la reglamentación pero es un tema de mucha complejidad. En dos semanas creemos que estará terminada", dicen ahora en el Ministerio de Seguridad según publicó ayer Infobae.



Antes de ir a la UIF, Ducler evaluó la posibilidad de presentarse en la Procuración del Tesoro, pudo saber este sitio, para que el Estado use sus datos en un juicio que se lleva adelante en Nueva York a raíz de la estatización de YPF.

Ese proceso estaba en manos del Ministerio de Economia y de un estudio de abogados externo, pero pasó a la Procuración del Tesoro ante la salida de Carlos Balbín de ese organismo. Otro dato llamativo.

El juicio tiene plena vigencia: el próximo jueves hay una audiencia prevista en la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el reclamo que lleva adelante el fondo Burford Capital LLC contra la Argentina e YPF por los supuestos perjuicios de la estatización.



La familia del financista mantiene las dudas sobre la muerte, pese al resultado de la autopsia. En medio del duelo (Ducler fue enterrado el sábado en un cementerio privado de Pilar) miran de reojo, y con desconfianza, el repentino movimiento de las causas en Comodoro Py, aunque no se presentarían como querellantes

Juan Manuel Ducler, uno de los hijos del financista, mañana se presentará ante el juez federal Ariel Lijo para declarar por las amenazas que venía sufriendo. Esa investigación fue impulsada en las últimas horas por el fiscal Juan Pedro Zoni.

Ducler ya había hablado de amenazas. Fue en una presentación que hizo en septiembre del año pasado ante el juez federal Marcelo Martinez de Giorgi. Esa causa terminó en la Justicia de Santa Cruz, controlada por los Kirchner.

La familia del financista ahora tiene custodia en varios domicilios. Y espera que avancen las denuncias contra los Kirchner. Las pruebas están desparramadas en varias escribanías. Es solo una cuestión de tiempo.

Fuente: Infobae