Escándalo en ShowMatch! Bajaron a José Ottavis del Bailando

Desde hace meses que José Ottavis estaba confirmado para el Bailando, pero todo quedó en la nada luego de que el político manifestara actitudes que no le gustaron nada a la producción de ShowMatch que, finalmente, optó por desvincular del certamen al político que tenía como compañera a Barby Silenzy.

¿Pero qué fue lo que pasó? Este martes, los conductores de Este es el Show hablaron del tema. "En ningún momento cumplió con los ensayos. Es una lástima", arrancó Listorti.

"La producción se vio obligada a desvincularlo, porque nunca pasó esto. Siempre tenemos famosos, coachs o bailarines que llegan tarde, pero nunca se llegó a este punto. Que una persona haya faltado a cuatro ensayos, que haya dejado colgados a sus compañeros en su propia casa. Tampoco pasó que hayan faltado al ensayo de piso que requiere un montón de preparación", dijo Paula Chaves.

Finalmente, Josema destrozó al dirigente de la Cámpora, trazando un acertado paralelismo: "A mí no me causa gracia que este señor que nos representa, porque es diputado tenga tan poca responsabilidad por el trabajo. Nos representa y el ejemplo que tienen que dar los que nos representan es el esfuerzo del trabajo, el compromiso y la responsabilidad. Nito Artaza era senador nacional e hizo el Bailando. A lo que voy es a que hay que hablar, no puede no atender el teléfono. Me preocupa".