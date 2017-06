El PJ presentó sus candidatos: Más de lo mismo

No podía faltar Omar Perotti quien maneja los hilos de la política desde hace años.... y así nos va, sin inversiones, pocos servicios y muchas falencias

Un micrófono, un par de parlantes, el frío de la mañana disimulado por un sol radiante que despertó las inevitables referencias a "un día peronista", un espacio verde y el edificio de la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni como telón de fondo fue la escenografía que decoró la puesta en escena de la presentación de la lista de candidatos a concejales del oficialismo, encuadrada bajo el sello del Partido Justicialista. PJ a secas. No más Frente para la Victoria ni reminiscencias kirchneristas incómodas, aunque justamente las dos obras que le dieron marco al "Hacer nos une" del slogan oficial –la Escuela de Música y el Instituto Superior del Profesorado- elegido como simbología política para el lanzamiento hayan sido fruto de las aceitadas relaciones que el Gobierno local supo tener con el anterior gobierno. Al cabo, la campana de largada sonó con el tono adecuado para una campaña a la que el Gobierno local quiere bajarle las calorías dándole el menor contenido político posible. De obras y de hacer se trata el mensae. Lo demás, que quede para la oposición.



La presentación de la nómina que encabezan Jorge Muriel y Brenda Vimo tuvo mensajes implícitos no solo en el escenario elegido. También en la preocupación manifiesta por potenciar las figuras de los dirigentes que encabezan la lista, que ya viene notándose desde hace varias semanas y que ayer tuvo su confirmación a la hora de las fotos, cuando Muriel y Vimo posaron primero con el intendente Luis Castellano y el senador nacional Omar Perotti y luego con el resto de los integrantes de la lista. También Roberto Mirabella fue de la partida, pero no el cuarto referente del sector, el senador provincial Alcides Calvo, ausente con aviso por gestiones fuera de la ciudad.

A la lista, como ya se había adelantado , la completan el exFrente Renovador Hernán Camusso (actual titular de la Defensoría del Pueblo en Rafaela), Celia García, Leo Crosetti y Sabrina Gnemmi, aunque todavía faltan definir dos suplencias más. A la hora de los discursos, no hubo novedades mayúsculas y sí abundancia de lugares comunes. "Son hacedores de la construcción de esta ciudad", manifestó Castellano durante la presentación. "Una fórmula ideal", enfatizó, "basada en la construcción, la lucha y la sensibilidad, pero fundamentalmente, en el hacer". Asimismo, resaltó la necesidad de "hacer uniéndonos, para que esta ciudad, que tiene un potencial enorme, se proyecte hacia el futuro como un rayo".



Para Muriel, "poder caminar junto a Brenda, y aprender de su experiencia en el territorio va a enriquecer el trabajo que venimos haciendo, para seguir contribuyendo juntos a este proyecto de ciudad. Sin duda vamos a tener un trabajo arduo y la campaña nos va a posibilitar seguir haciendo lo que venimos haciendo: trabajar, estar junto a la gente, seguir escuchándolos; yo creo que eso nos distingue y lo vamos a potenciar", dijo Muriel.

Hacer es la cuestión

En la trastienda se comentó que el respaldo de Silvio Bonafede y su propia firmeza fueron claves para que Muriel se quedara con el puesto número uno en la lista, para el que también se barajó el de Vimo, que finalmente será la segunda en la nómina. No es un dato menor: en unas PASO impredecibles, en el cálculo de cómo quedará conformada la lista definitiva no hay seguridades garantizadas.

Brenda Vimo tampoco escarbó hondo a la hora de hablar y se limitó a reiterar el "leit motiv" de la campaña: "después de tanto trabajo en el territorio, con todo lo que aprendí, respiro Rafaela en cada rincón, y siento que ahora tengo una oportunidad, que tenemos una oportunidad, que es la de llevar esta experiencia y este sentimiento de los barrios al Concejo, y de igual manera, poder llevar el Concejo a los barrios".



"Voy a poner todo de mí, y agradezco estar al lado de Jorge para caminar y aprender juntos; hay una sola forma: hacer, y hacer juntos, porque hacer nos une", concluyó la médica.



Fue Omar Perotti el encargado de cerrar el acto: "veo una lista con experiencia y mucha juventud, eso es lo bueno", dijo Perotti, para quien la lista refleja "nuevas expectativas".



"Hay hechos visibles y concretos de lo mucho que se hace en la ciudad, de lo mucho que se ha hecho y esa es la mejor carta de presentación para seguir haciendo", prosiguió.



Perotti también bajó línea sobre la manera de encarar unas PASO en las que el peronismo local aspira a que no corra sangre, sino que fluya la paz. "A los que también van a competir en las PASO, manifestamos todo nuestro respeto, porque están haciendo el acompañamiento a un Justicialismo que en la ciudad tiene su fortaleza y puede mirar a la cara a cada uno de los vecinos", sermoneó el senador.



Mientras los demás partidos definen sus estrategias en medio de negociaciones febriles, el PJ picó en punta en el trámite de la presentación. Está por verse si el impulso inicial le alcanza para cumplir sus objetivos.

Fuente: Castellanos