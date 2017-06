Alerta por el aumento de las muertes debido a la resistencia a los antibióticos

La resistencia antimicrobiana es una amenaza para la salud pública. Si no se detiene su avance, en 2050, unos 10 millones de personas podrían morir cada año y se convertiría en la segunda causa de muerte en el mundo. El tema fue debatido en un seminario que se realizó en Buenos Aires, en el marco de un programa de cooperación de la Unión Europea con países de Latinoamérica. En esta ocasión, el foco estuvo en la sanidad animal.

La resistencia antimicrobiana es la capacidad que tienen las bacterias para defenderse y resistir a los tratamientos, especialmente los antibióticos. En otras palabras: tenés una enfermedad, te aplicás los medicamentos, pero no te curás. Incluso, en Argentina tenemos bacterias "multiresistentes", a tres o cuatro antibióticos. Entonces no hay forma de curarse, porque no hay nada que resulte eficaz, y eso puedo producir la muerte.

Seminario sobre resistencia microbiana (Alfredo Martinez).

"Es un problema creciente en el mundo. Hay cada vez más dificultades para curar las personas y un aumento de la mortalidad humana", dice a Clarín Rui Ludovico, consejero para América del Sur de la dirección general de salud y alimentos de la Unión Europea. "Se puede comparar con la lucha por el cambio climático. Si no hacemos nada hoy, para el 2050 las consecuencias serán catastróficas", grafica.

"En el mundo se viene tratando hace muchísimo tiempo y en la región americana se trata seriamente desde hace tres o cuatro años", explica a este medio Federico Luna, coordinador en el registro de productos veterinarios del SENASA. Explica que el problema abarca a humanos y a los animales por igual, con las mismas bacterias y los mismos mecanismos de resistencia.

Mirá también

Desarrollan un antibiótico con "súper poderes" que impide que las bacterias generen resistencia

Un factor que influye es el uso excesivo e inapropiado de medicamentos antimicrobianos. "La capacidad de adaptación que tienen las bacterias se ve acelerada cuántos más antibióticos usamos", explica Luna. Recomienda no tomarlos si un médico no los recetó y no dárselos a las mascotas si no los indicó un veterinario.

Apertura del Seminario sobre resistencia microbiana. Disertan Jorge Horacio Dillon, Francois Roudie y Tui Ludovico (Alfredo Martinez).

"Hoy el ojo de la tormenta está puesto en los animales de producción de todo el mundo porque el 50% de los antibióticos que se usan en el mundo se utilizan en animales de producción. Es mucho", precisa Luna. ¿Puede ser riesgoso para quienes consumen carne? "Es importante remarcar que el alimento es seguro. La carne no es resistente al antibiótico. Vos podés comer pollo, cerdo, vaca, que pueden haber recibido antibióticos, pero la carne es segura", responde Luna.

"En el mundo, 60% de las bacterias que hoy causan enfermedades en los humanos provienen de los animales. Compartimos el medio ambiente con ellos, y por ende las enfermedades", dice Luna. Explica que hay bacterias que los animales largan a través de la materia fecal y pueden contaminar el aire y el agua que consumimos. "Cualquier cosa que esté contaminada con bacterias resistentes, las podemos ingerir: las verduras, el agua, o tocar algo que tocó otra persona", precisa.

"El ambiente juega un papel fundamental en cómo llegan las bacterias al hombre, y cómo el hombre le da también bacterias al animal. Por ejemplo, yo si tengo bacterias resistentes se las puedo transferir a mi mascota y mi mascota me las puede pasar a mí".

Seminario sobre resistencia microbiana (Alfredo Martinez).

Respecto a las acciones a tomar, Luna señala que el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Salud de la Nación vienen trabajando en forma conjunta. En animales están promoviendo buenas prácticas agrícolas, que son medidas preventivas como vacunarlos. En humanos, difunden la importancia de lavarse las manos cuando llegamos a casa para eliminar las bacterias que recogemos en el ambiente. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un plan que incluye reducir el uso de antibióticos y solo tomarlos cuando es realmente necesario, hacer un diagnóstico más preciso de las enfermedades y crear nuevas maneras de tratarlas, sin medicamentos.

"Jamás se va a poder terminar con este problema. Va a ser así por generaciones. Lo que sí podemos hacer es tomar acciones para disminuir el riesgo y los niveles de resistencia", indica Luna. Por su parte, Ludovico cree que la prevalencia "se puede reducir con más prevención, evitando las enfermedades y tratándolas de la manera más adecuada".

Fuente: Infobae