6 temporadas y 2 películas de Sex and the City: ¿qué pasó con el vestuario de Carrie Bradshaw?

Sex and the City fue una serie que marcó un antes y un después en la historia de la televisión al introducir al mundo de la moda como un protagonista más. Los inolvidables looks que vestían Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones y Miranda Hobbes con las mejores firmas de lujo como Louis Vuitton, Chanel, Valentino fueron elegidos por la destacada estilista Patricia Field. Y, en su momento, marcaron tendencia a lo largo del mundo.

Estilismos arriesgados pero acorde a sus personalidades, modelos extravagantes, colores llamativos y mezclas de texturas participaron de la serie y de las dos película durante 1998 y 2010. Uno de los iconos que Sarah Jessica Parker marcó fueron los stiletto de Manolo Blahnik, unos azules que fueron los primeros que guardó en el vestidor de su pent house en la quinta avenida y usó el día de su boda con Mr. Big.

Millones de percheros llenos de vestuario se usaron a lo largo de las seis temporadas y las dos películas. La misma Sarah admitió que el 95% de la ropa que lució Carrie la tiene en su casa. "Lo tengo todo yo, no lo toco ni lo uso, pero tiene un gran significado para mí".

Pero Carrie no lucía solo por sus atuendos, sino también por sus accesorios. Entre los más valiosos está un collar diseñado por Solange Azagury Partridge realizado en oro blanco ennegrecido de 18 quilates, diamantes, esmeraldas, zafiros, rubíes y ópalos de fuego valuado en USD 198.200