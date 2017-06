Nicole Neumann derrochó sensualidad en jean y topless

A pesar de estar atravesando una fuerte crisis por su separación de Fabián Cubero, Nicole Neumann continúa imparable con su trabajo.

La rubia es una de las caras preferidas por las grandes marcas, pero además, tiene su propia línea de indumentaria.

Ahora, Nicole alteró los ratones de los hombres con un video que subió a Instagram en el que se la ve con un jean de su línea y sin nada arriba.

Recordemos que, días atrás, en la presentación de un teléfono celular, evento al que fueron invitadas varias celebridades, dialogó con los periodistas sobre su crisis conyugal.

"Todavía no se fue de la casa. Ya está todo tramitado, pero todavía no...", aclaró ante las preguntas de los noteros. Luego, negó que Cubero durmiera en un sofá: "No. Tiene un cuarto con baño y todo donde puede dormir".

Mirá el video!