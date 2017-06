Leopoldo Moreau criticó a Randazzo y lo tildó de ser "el caballo de Troya" del peronismo

El dirigente radical y kirchnerista Leopoldo Moreau se metió en la interna del peronismo, apuntó contra el ex ministro Florencio Randazzo por querer ir a unas PASO dentro del PJ y aseguró que Cristina Kirchner debe ser candidata en los próximos comicios.

"Quieren transformar lo que podría ser un gran plebiscito en agosto contra las políticas de Macri, en una jornada contra Cristina Kirchner, el peronismo y el movimiento popular", sostuvo el ex legislador.

Moreau explicó que "es necesario que el macrismo sea derrotado por la sociedad argentina antes que Macri derrote a la sociedad. Eso en la Provincia tiene una traducción muy sencilla: la unidad del movimiento popular argentino, alrededor de la candidatura y el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner".

El ex legislador aseguró que "hay que eludir la trama que los grupos concentrados están tratando de llevar adelante para emboscar al peronismo" y explicó que esos sectores quieren "hacernos desembocar en una PASO con dos listas".

Sin nombrarlo, Moureau criticó a Randazzo por su decisión de no querer acordar una lista de candidatos junto con la ex presidente. Utilizó la historia del caballo de Troya para configurar un paralelismo con el lugar que ocuparía el ex ministro hoy. "El caballo de Troya funcionó por una sencilla razón. Porque la ciudad de Troya le abrió las puertas para que lo metieran adentro", sostuvo en una entrevista con Radio del Plata.

"Alguien que se autopostula, en realidad no podría estar hoy reclamando, si no hubiese un interés de otro tipo", expresó, en referencia a la intención del ex funcionario del kirchnerismo de ir a las PASO. Y agregó: "Yo creo que a Randazzo lo impulsa su propia pretensión que no es ilegítima".

"Está muy claro cuál es el camino en la Provincia. Hay que habilitar un espacio que tenga una estrategia propia. Los generales nunca ceden el campo de batalla, siempre eligen cuál es el mejor", indicó, en referencia a la ex presidente.

En otro tramo del diálogo, apuntó contra el jefe de campaña del ex ministro, Alberto Fernández, de quien aseguró que "es muy llamativo que pregone la lista de unidad en la Capital Federal y reclame unas PASO en la Provincia".

"La inmensa mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires reclama la unidad, la mayoría del consejo partidario del PJ y 18 partidos políticos que forman parte del Frente para la Victoria reclaman la unidad y la candidatura de Cristina Kirchner", precisó.

