El hijo de Aldo Ducler se comprometió a entregar a la UIF documentación sobre los fondos de Santa Cruz

La Unidad de Información Financiera (UIF) sólo procederá a investigar la denuncia realizada antes de morir por el financista Aldo Ducler cuando reciba el detalle desagregado de la presentación y elevará los datos a la Justicia "en caso de que sean corroborados".

Así lo aseguró su máxima autoridad, Mariano Federici, quien en diálogo con periodistas informó: "El 31 de mayo, el día siguiente de la muerte del señor (Aldo) Ducler, se presentó su hijo, Juan Manuel, para subsanar cuestiones formales de la denuncia que había presentado su padre en mesa de entradas del organismo, solamente indicando sus iniciales".

Ese escrito, de acuerdo a lo que informó Infobae, revela datos sobre el manejo financiero de la familia Kirchner y no sólo involucra a los últimos dos ex presidentes, sino también a otros ex funcionarios que habrían participado de maniobras ilícitas vinculadas a los fondos obtenidos por la provincia de Santa Cruz por regalías petroleras. Históricamente, el Frente para la Victoria informó que ese dinero se giró al exterior porque se buscaba resguardarlo de una eventual crisis del régimen de convertibilidad, como finalmente ocurrió en 2001.

Luego de entrevistarse con Federici, Ducler (h) presentó la denuncia judicial ante Claudio Bonadio.

—¿Ahora cuáles serán los próximos pasos de la UIF? ¿Se abrirán investigaciones sobre los vínculos de Aldo Ducler como financista?

—Ahora la denuncia se encuentra formalizada y nosotros tenemos la posibilidad de iniciar una actuación interna para determinar si existen elementos de convicción suficientes que ameriten, luego, una presentación en sede penal. Al momento, no se ha aportado más información que el documento que circuló públicamente, que narra de manera muy genérica ciertos hechos con la promesa de aportar eventualmente información adicional, pero esa información todavía no ha llegado a la Unidad.

—¿Cómo son los procedimientos luego de la presentación de una denuncia de un hecho ilícito en manejo de dineros públicos?

–Cuando recibimos una denuncia que cumple con los requisitos formales activamos nuestras investigaciones internas, consultando todas nuestras bases internas y haciendo requerimientos a otros países, hasta lograr determinar si existen elementos de convicción suficientes para formular después una denuncia penal.

—¿En qué consisten las investigaciones internas?

—Consultamos nuestras bases de información, internas y públicas, que existen en la Argentina, y salimos a hacer requerimientos de datos a otros países para ver si la información aportada por el denunciante se puede corroborar. Sólo a partir de concluir todas esas investigaciones hacemos los análisis del caso para poder hacer la formulación de la denuncia penal.

Un procedimiento atípico e incompleto

Federici destacó que "no fue normal" el procedimiento adoptado por Aldo Ducler y su hijo al momento de presentar la denuncia en mesa de entradas del organismo, 48 horas antes de la muerte del financista.

"Cuando uno tiene una denuncia de semejante magnitud que formular, generalmente se llama por teléfono y se concreta una audiencia con las autoridades del organismo", expresó el titular de la UIF, quien agregó: "Es muy poco común que alguien venga con una denuncia de ese tipo y la presente en la mesa de entrada".

Federici señaló que el 30 de mayo, cuando los denunciantes presentaron el escrito, él estaba en una reunión en el Banco Central, pero que en la mesa de entrada del organismo le dieron el mail de la privada para que solicitaran una entrevista, aunque "ese mail nunca llegó".

"Tampoco (en la denuncia) se pedía que fueran contactados, ni se expresaba que estaban bajo amenaza", expresó el titular de la UIF.

El titular de la Unidad de Investigación Financiera agregó: "Le aconsejamos a Manuel Ducler que se dirija a la Justicia para formalizar su voluntad de presentarse en el rol de 'informante colaborador', porque la UIF carece de facultades legales para sentarse a negociar los aspectos vinculados con esa figura. También gestionamos su custodia para que pudiera salir de la UIF protegido, gracias a la colaboración de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), que envió su propia custodia personal, que lo trasladó a Comodoro Py, para que él pudiera hablar ante la Justicia; creo que declaró ante el juez (Claudio) Bonadio".

Ante la consulta de otro medio, el titular de la UIF explicó: "Manuel Ducler dijo que confiaban y confían en la Unidad de Investigación Financiera y en su capacidad de lograr reunir la información que pudiera conducir a lo que ellos, eventualmente, podrían aportar".

