EL CIUDADANO COMUN A MERCED DE LA VIOLENCIA

El mundo se ha convertido en un lugar peligroso. Prácticamente no existen regiones en el planeta que no estén atravesadas por graves conflictos, sean éstos de carácter vernáculo o importados de otras latitudes. Lo cierto es que afectan de manera sustancial la vida en sociedad, al menos de la manera en que los simples habitantes de cualquier ciudad desarrollan su diario transcurrir.





Dos hechos que, aparentemente no están ligados en lo más mínimo, me han llevado a escribir estas reflexiones: por un lado, en el día de hoy se están cumpliendo cincuenta años de una confrontación bélica que, si nos atenemos a la manera en que el mundo dio en llamarla, la “Guerra de los Seis días”, todo estaría indicando que ese fue un conflicto que duró muy poco tiempo. Sin embargo puede decirse que es una de las guerras más largas de la historia moderna de la humanidad, ya que las consecuencias que ha producido desde aquél lejano 5 de Junio de 1967 se han hecho sentir a lo largo de todos estos años, pudiendo asegurar que los atentados simultáneos de Londres, de hace tan sólo unas pocas horas, es su expresión más cercana, pero que lamentablemente no será la última. Por otro lado, el otro hecho al que hacía referencia está relacionado con la inseguridad de todos los días, con la violencia que está instalada en el país, y con la que nos hemos tenido que acostumbrarnos a convivir, como forma de prevenir y protegernos: un par de días atrás, una conocida mía relataba por las redes sociales un suceso, que no por ser común deja de producir efectos devastadores y marca a todos aquellos que lo han padecido y, también, a quienes todavía no hemos tenido la desgracia de sufrirlo, ya que todos somos conscientes, a esta altura de las circunstancias, que nadie se encuentra exento de ser una nueva víctima en la larga lista que día a día engrosan las crónicas policiales. Puntualmente, se trata de un hecho que por su frecuencia ha pasado a ser parte de esa especie de naturalidad con que todas las jornadas afrontamos nuestras labores: una madre con su hijo adolescente, entrando el auto al garaje de su casa, es abordada por un delincuente que poniéndole un arma en la cabeza del hijo se lleva un magro botín de unos cientos de pesos y un teléfono celular. Pero, sin importar la cuantía de lo robado, la amenaza de vida sufrida es una marca muy difícil de borrar.





El asesinato de personas, ya se trate de un acto de terrorismo internacional o de un robo al “voleo”, se ha tornado de una cotidianeidad sin precedentes, en un mundo que cada vez cuenta con mayores adelantos científicos y tecnológicos que, sólo en apariencia, nos estarían induciendo a suponer que la vida es cada vez mejor y está más cuidada que nunca.





Hoy contamos con sistemas de comunicación que monitorean nuestras vidas en “tiempo real”. La “industria de la inseguridad” genera puestos de trabajo y enormes beneficios económicos. Se han creado sistemas de alarmas domiciliarias para controlar lo que sucede en nuestros hogares desde cualquier lugar del planeta, con sólo tener una aplicación instalada en el teléfono celular y una buena conexión a internet. De igual manera, pero a una escala exponencialmente superior, cualquier sitio o región del mundo está siendo vista, en el preciso momento en que me encuentro escribiendo estas líneas, por un enjambre de servicios de inteligencia y expertos en seguridad internacional, que cuentan con lo más avanzados y sofisticados equipos para la prevención de un posible ataque terrorista.





Sin embargo, tanto el terrorismo como la delincuencia siguen cobrando su cuota de vidas inocentes.





Los argentinos solemos decir que nos encontramos muy lejos de los focos más calientes, en cuanto a conflictividad, del planeta. Pero olvidamos con mucha más rapidez que lo aconsejable, que hemos sido víctimas, en un pasado muy cercano, de dos atentados que dejaron su reguero de sangre y muerte en nuestras calles.





También, con esa misma soltura con que olvidamos hechos tan cruentos, nos preocupamos y acongojamos por sucesos que ocurren en otras latitudes, como los crímenes políticos llevados a cabo por el régimen “chavista” de Nicolás Maduro en Venezuela, las masacres de cientos de miles de inocentes en la convulsionada Siria o el drama humanitario de los desplazados que vagan por Europa en busca de un lugar más seguro para vivir, y volvemos a olvidarnos de lo que, tan sólo ayer, le ocurrió a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro pariente. Quizá, pensando que si lo olvidamos se transformará en un hecho que no ocurrió o, peor aún, en un hecho que por arte de magia no volverá a ocurrir. Esas cosas pasan en otro lado, no pasan en la Argentina.





Pero lo cierto es que pasan, aquí y ahora. La Argentina es una sociedad más en el contexto de las naciones, y no está, ni puede estarlo, apartada y cerrada al mundo.





Somos una nación sin grandes conflictos étnicos ni raciales, aunque supimos tener lo nuestro. Pero, a falta de ellos en este momento, contamos con un grado de conflictividad dentro de nuestras ciudades, sobre todo las más densamente pobladas, que nos exponen a diario a transitar por un ambiente con altos grados de violencia e inseguridad. Piénsese, tan sólo, en la violencia que todos los días se vive con situaciones derivadas de simples altercados en el tránsito vehicular o con la cada vez más alta tasa de robos perpetrados por delincuentes que todavía transitan por una etapa de la vida que se llama “pubertad”, etapa en la cual ni siquiera cuentan con la suficiente capacidad para discernir la importancia de una vida humana, y que, justamente por ello, es decir en razón de su corta edad, gozan del beneficio jurídico que les garantiza que ante la autoría de un hecho de baja, mediana o alta criminalidad van a salir en libertad por la misma entrada por la que ingresaron al ser apresados, la que funciona a manera de “puerta giratoria” que los devuelve a las calles, sin solución de continuidad, para seguir cometiendo los mismos delitos.





Y este panorama no se agota, lamentablemente, con el paso de los años y la llegada de la delincuencia a la edad en que ya no están amparados por la inimputabilidad que anteriormente los protegía. No, cuando un delincuente comete un acto delictivo y luego es apresado, comienza a funcionar toda una maquinaria legal que, primero intenta abstraerlos de cualquier juicio y castigo. Si esto no se consigue, entonces comienza a moverse otra parte del engranaje de esa maquinaria, aquella que trata de reducirles la pena al máximo o la que, una vez dictada la sentencia, pone a esa delincuencia nuevamente en libertad en un corto plazo de tiempo, pero ahora con el agravante que la reclusión lo ha puesto en contacto con un submundo que va a contramano con su reinserción en la sociedad. Un submundo que le ha aportado enseñanzas negativas; en dónde a aprendido nuevas técnicas y nuevas formas de delinquir. Y, por si esto último fuera poco, a aprendido a convivir con las más bajas miserias humanas y con las más perniciosas costumbres, como la droga, así como, también, con perversiones a las que es costumbre someter a los “novatos”, y que después se trasladan puertas afuera de la unidad carcelaria.





Como se puede observar fácilmente, y a tenor de que estás líneas describan un panorama apocalíptico, ya se trate de hechos violentos a nivel masivo e internacional, como el terrorismo, o de actos de delincuencia vernácula, el ciudadano medio se encuentra en un estado de desprotección sin precedentes en la historia de la humanidad, sea dónde fuere el lugar en el mundo que ha elegido para vivir o que las circunstancias lo han puesto.





Y ante la imposibilidad manifiesta que tenemos hoy por hoy los seres comunes, en el sentido de protegernos de todo y contra todo, sólo podemos asegurarnos de ser cada día mejores personas, de no dañar en lo posible a otros con nuestro accionar, de desarrollar, si no la tenemos, una conciencia ciudadana. En definitiva, de tratar de vivir con lo que somos y con lo que tenemos de la manera más feliz que podamos. Nunca sabremos en qué momento se le ocurrirá a tanto loco suelto que anda por ahí “apretar el botón” y terminar con todo. Esa incertidumbre es la que debería regir nuestras vidas en el día a día, porque, por más que nos esforcemos, nadie se muere en “las vísperas”.