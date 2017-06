Denunciantes de Milagro Sala expresaron su desconcierto por el apoyo del papa Francisco a la líder de la Tupac Amaru

Poco después de que el papa Francisco le enviara su apoyo a Milagro Sala mediante una carta, un grupo de denunciantes de la dirigente social detenida en Jujuy redactó también un escrito dirigido al máximo pontífice en el que manifestaron su "desconcierto" por el respaldo mostrado desde el Vaticano.

"Tenemos el atrevimiento de dirigirnos a usted para expresarle nuestro más profundo desconcierto y desánimo", comienza el escrito de los denunciantes que fue enviado a la Santa Sede.

"Su carta del 5 de mayo a la Sra. Milagro Sala nos ha llenado de congoja. No le pedimos ni podemos pedirle que deje usted de ofrecer apoyo espiritual a quien se lo solicite y a quien usted crea que está necesitado de él. Simplemente le solicitamos que tenga en cuenta nuestro dolor en sus oraciones", continúa la carta.

El texto fue firmado por los integrantes del denominado Comité de Víctimas de Milagro Sala, integrado por Ivana Velázquez, María del Carmen González, Rosa Fernández, Soledad Mendoza, Rosalía Reyes, Martín Flores, Víctor Mendoza y Elsa Moya, entre otros.

Actualmente, la dirigente social se enfrenta a varias causas por extorsión, asociación ilícita y corrupción en el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. La líder de la agrupación Tupac Amaru se encuentra detenida desde 2016 de manera preventiva en el penal de Alto Comedero, lo que ha causado el rechazo de numerosas organizaciones de Derechos Humanos en el marco nacional e internacional.

A medidados de mayo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó un estudio sobre lo sucedido con la dirigente y estableció una serie de "conclusiones preliminares". Así, alertó sobre el "uso en exceso de la prisión preventiva" y "la selectividad del sistema de justicia penal".

El escrito de los denunciantes al papa continuó: "Tenemos la sensación de que usted, como tantos otros en nuestro país y en el exterior, está al tanto de los acontecimientos de manera sesgada y que la información que le han hecho llegar es deliberadamente incompleta".

"Si usted nos lo permite, quisiéramos informarle de nuestras tribulaciones, del miedo y la angustia que la sra. Sala nos ha hecho pasar y de por qué confiamos en que la Justicia terrenal le aplique el castigo que corresponde según las leyes".

Durante el mes de mayo, el propio papa Francisco había expuesto en público su apoyo a la dirigente social de Jujuy también con una carta.



"Sé que el momento que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y con los deseos de que todo se resuelva bien y pronto", había redactado de puño y letra el titular del Vaticano.

"Escribimos la carta porque queremos que a nosotros también se nos escuche. Aunque Milagro Sala ya no tiene el mismo poder que antes, que incluso era mayor al del propio gobernador, yo tengo miedo. Si llegara a salir, ni yo ni nadie vamos a poder existir", afirmó Ivana Velázquez, una de las denunciantes, al diario Clarín.

Los denunciantes esperan ahora que el papa Francisco reciba con buenos ojos su escrito y que les responda también con su apoyo.

Fuente: Infobae