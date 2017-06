Ducler quería el 10% a cambio de información de los Kirchner

Confirmando la versión de Jorge Asis publicada ayer (4/6) por Urgente24, hoy (5/6) el diario La Nación revela cuál era la retribución que reclamaba el fallecido financista Aldo Ducler a cambio de entregar información sobre los Kirchner.

“Para Ducler ya no tenía el menor sentido insistir en la postura de aquella negación amable. Ahora se disponía a hacer monedas con lo único que le quedaba. Sus conocimientos. Con el manejo informativo de la Argentina subterránea, oscura y sometida a las terribles conspiraciones”. Adelantó ayer el periodista y escritor.

Según allegados al organismo antilavado se omitieron datos clave de la maniobra de Ducler. Tanto él como su hijo llegaron a la sede de la UIF sin abogado que los represente y sin concertar una entrevista previa. El número uno de la UIF, Mariano Federici, estaba fuera del organismo, en una reunión en el Banco Central, y la número dos, María Eugenia Talerico, estaba camino de regreso del aeropuerto después de un viaje al exterior, precisó La Nación.

Sin poder reunirse con las autoridades de la UIF, los Ducler dejaron la carta cuyo contenido tomó estado público parcialmente y se fueron con el correo electrónico de la secretaria privada de las autoridades como para pedir una audiencia. Según los registros, nunca enviaron mail alguno, indicó el matutino.

La nota ofrecía aportar cierta información sobre la corrupción kirchnerista a cambio de ingresar en el sistema previsto por la ley 27.319 bajo la figura del informante colaborador. Sin embargo, la UIF carece de competencia para negociar acuerdos con informantes y para ofrecer personal de custodia o protección para los denunciantes.

En lo que se vio de la carta, Ducler pide seguridad y custodia para él y para su familia. Además, solicita que se investigue una "asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner, que juntamente con Alberto Fernández, Carlos Bettini, Carlos Zannini, Julio De Vido, Axel Kicillof, Carlos Slim, autoridades de Repsol y autoridades del Banco Credit Suisse, entre otros, han malversado los fondos de la provincia de Santa Cruz cobrados en 1993".

La parte que no se mostró de la carta incluía la oferta de aportar información a cambio de una comisión por el dinero que pudiera recuperar el Estado de una eventual investigación.

Desde la UIF negaron responsabilidad en la pérdida de la información que supuestamente iba a entregar Ducler antes de su muerte. "No hubo una falla de la UIF, hubo una falla de ellos (los Ducler) de no hacer la denuncia como corresponde. Se presentaron espontáneamente a buscar al presidente o a la vicepresidenta de la UIF, que no estaban. Si hubieran llamado a la UIF y pedido audiencia, se los habría recibido y una autoridad les habría tomado la denuncia como corresponde, es lo que sucede habitualmente", dijeron allegados al organismo al matutino.

Urgente24