Inesperada declaración hot de Luis Fonsi sobre “Despacito”

La canción “Despacito” tiene un éxito sorprendente, ya la tradujeron a cientos de idiomas e incluso, nadie se quiere quedar sin hacer su propia versión. Esto, Luis Fonsi lo sabe bien, por eso, ahora reapareció con una declaración explosiva: “Hice el amor en una playa de Puerto Rico como dice Despacito”.

Recordemos que la canción de Fonsi habla justamente de una experiencia sexual: “Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten “¡ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo”, y esto fue inspirado en una aventura de la vida personal del cantante, según sus últimas confesiones.

En diálogo con C5N, el puertorriqueño aseguró: “Absolutamente. Claro que lo hice y lo digo con mucho orgullo“.

Por otra parte, Fonsi también habló de sus defectos. “Soy ansioso y me como las uñas. Me regañan mucho por eso. Me ponen nervioso las esperas en los camarines y los momentos previos a lanzar una canción, por ejemplo”, reconoció.

Por último y para que no se olviden los fanáticos, el artista dará dos shows: el 1 y 2 de septiembre en el Luna Park.