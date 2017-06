¿Qué hace el Turco Naím cuando la bebé llora? Emilia Attias lo contó emocionada

A seis meses de ser padres de una hermosa bebé llamada Gina, Emilia Attias (30) y Naím Turco Sibara (50) se dedicaron una noche para ellos. Y se acercaron hasta el Cine Gaumont, a la première de Nadie nos mira.

La actriz –que está por comenzar las filmaciones de Sirena, un filme de ciencia ficción– y el actor aprovecharon el tiempo a solas para compartir como pareja, por una hora y media.



“Ser mamá es una emoción que supera todo, una alegría constante. Tenía ganas de ser madre, pero era una decisión tan importante que no me animaba a tomarla. Esperaba, en algún momento, que la vida me hiciera mamá. El trabajo, muchas veces, te lleva la vida por delante”. dijo Emilia.

Transformada por la experiencia de la maternidad, continuó relatando: “Antes de ser madre, la vida era como un juego. No tiene, ni por asomo, el sentido que cobra después. Tuve tres días de trabajo de preparto, todo muy intenso, con contracciones cada cinco minutos. Y en el momento del parto, no recibí ninguna intervención de medicamentos, aunque si de homeopatía. La experiencia resultó muy mágica, por más dolorosa que haya sido. Viví cada momento, por eso lo puedo contar en detalle. El nacimiento de tu hijo es un acontecimiento tan grande que te une o te separa….”

Y entonces, llegaron los elogios para el papá: “El Turco siempre fue un compañero espectacular, muy atento conmigo y con Gina. Se involucró mucho en el parto, me contuvo un montón. El rol del Turco como papá es la cosa más graciosa del mundo. Porque es tan grandote, tan rústico. Cuando habla con Gina le cambia la voz. La quiere bañar, cambiarle los pañales, le da la mamadera… Es un padre muy presente, dedicado, un tierno total. Me mata de amor su ternura. Los primeros días, cuando Gina lloraba, él también se ponía a llorar”.

Y es que Gina tiene embobados a todos. Asó lo expresa Emilia Attias: “La bebé tiene una personalidad que no le entra en el cuerpo. El alma se le sale por los ojos. Se mueve, sonríe, le sobra fuerza. Es lo más trascendente que voy a vivir como mujer. No hay otro rol más importante. Te convertís en la heroína o en la villana de tu hija, y yo quiero ser lo primero. Me desmenuzaría en pedazos para ayudarla en lo que fuera”.