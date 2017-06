¿A Moria Casán le pagaron por tener sexo? Según ella sí, pero…

Moria Casán dijo presente en el programa conducido por Guillermo López y realizó una confesión que dejó a todos los presentes con la boca abierta. La diva contó que en más de una ocasión le pagaron a cambio de sexo.

Todo comenzó con una pregunta a Enrique Pinti, también invitado al ciclo. “¿Usted alguna vez garpa?”, le consultó Moria. “No, en el país nunca pagué. En el extranjero sí”, respondió el actor.

Rápidamente el Pelado López le preguntó a la diva si es más caro pagar a cambio de sexo en la Argentina o en el exterior. Y ella no anduvo con vueltas: “No sé, yo nunca garpé, me garparon”.

“Lo que más me gustaba era que me pagaron sin hacer nada. También he hecho, era muy gauchita. Pero me encantaba eso, que te garpen de calentura, sin hacer nada. Eso es de ajedrecista mental. No me acuerdo cuánto me pagaron pero era algo importante”.

Igualemente Moria advirtió: “Quiero decir que esto no es apología a la prostitución, es apología de la mente y de ser piola. No me considero más canchera pero que te paguen para que se haga el bocho con vos sin hacer nada me parece que es canchero”.