Ariana Grande lloró en el concierto homenaje a las víctimas del atentado en Manchester

Ariana Grande regresó a Manchester dos semanas después del ataque terrorista que tuvo lugar a las puertas de su concierto el pasado 22 de mayo. Un homenaje a las víctimas que perdieron la vida y a las que continúan recuperándose en el hospital -a las que visitó el día antes del concierto-, que estuvo teñido de emoción. regresó ados semanas después del ataque terrorista que tuvo lugar a las puertas de su concierto el pasado 22 de mayo. Un homenaje a las víctimas que perdieron la vida y a las que continúan recuperándose en el hospital -a las que visitó el día antes del concierto-, que estuvo teñido de emoción.

La estrella internacional se rodeó de compañeros como Take That, Robbie Williams, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Katy Perry -que llevaba una camiseta con los rostros de las víctimas-, Justin Bieber, Liam Gallagher, Coldplay y muchos otros, algunos incluso pusieron su granito de arena en la distancia como U2 y Stevie Wonder.

Tres horas de canciones y duetos que comenzó con un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos y heridos, entre los que hubo muchos niños –la cantante, cuya fama nació en el canal infantil Nickelodeon es un ídolo para ellos-. Arianaapareció, vestida con una sudadera blanca en la que se podía leer "One love Manchester", lema del concierto, en medio de una lluvia de serpentinas rosas y aplausos.

"Os quiero mucho. Esta noche es lo que el mundo necesita ahora", dijo. Dedicó una de sus canciones a Olivia, una de las adolescentes fallecidas con sólo 15 años. "Su madre me dijo que ella no querría haberme visto llorar" dijo una emocionada Ariana,que contó cómo tras hablar con esta madre había cambiado algunos planes que tenía para la gala, tras escuchar lo que a Olivia le habría gustado ver.