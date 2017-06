Héctor Recalde: La única diferencia con Randazzo son los apellidos

Afirma que Cristina Kirchner debe ser candidata, pero no precandidata. No lo dice, pero cree que Florencio Randazzo se va a ir quedando solo en su estrategia internista, porque, con suerte, mide un cuarto de la intención de voto que concita la expresidenta. Y sostiene que el PJ bonaerense debe acordar los nombres de la boleta de octubre y no competir en las Paso, porque es la manera de garantizar un triunfo frente a Cambiemos.

En una entrevista con La Voz , Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, el que responde a Cristina (el del Senado, que lidera Pichetto, está con Randazzo) admite que en el PJ hay una grieta, pero dice que no hay diferencias de índole ideológica entre ambas facciones, sino únicamente de apellidos.

–Randazzo parece obstinado en competir contra Cristina...

–Y nosotros estamos obstinados en lograr una lista de unidad. Preferiría no calificarlo a Randazzo. Sí creo que puede suceder cualquiera de las dos cosas: que haya una lista de unidad, porque Randazzo acepte integrar la lista con nosotros, o que no la haya. Nunca me gusta ser autorreferencial, pero si alguna experiencia tengo es en negociaciones. De modo que no me conmueven ni los llantos ni los gritos. Porque la realidad fija un límite. Puede ser que ambas partes estén forzando el mejor posicionamiento para la negociación final.

–Este año usted termina el mandato, al igual que Conti, Di Tullio, García, Cigogna, Kunkel, Depetri, todas figuras del FPV. ¿Cómo hacen para lograr una lista de unidad con otros referentes que ahora están del lado de Randazzo, como Abal Medina o dirigentes del Movimiento Evita?

–Es un problema que van a tener los negociadores, no yo. Yo por suerte no tengo experiencia en armados. Hay tareas que son muy ingratas. Una de las más ingratas es la de protocolo, porque todo el mundo quiere estar en la primera fila. También la del armado de listas, porque si hay lugar para 50 y hay 100 que están pidiéndolo...

–Randazzo, según encuestas, tiene ocho puntos contra un mínimo de 22 o 25 de Cristina...

–Según esta última encuesta, Cristina tiene 41 puntos. Sólo ella. Sin sumar a Randazzo. Es Cristina-Scioli. Esta es una. Otra le dará 38...

–Entonces, ¿Cristina debe ser precandidata?

–Yo soy parcial en esta. Postulo que Cristina Kirchner, además de ser la conductora, sea la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

–Candidata, no precandidata.

–Candidata. A eso aspiro yo.

–Pero ¿el 13 de agosto usted ve dos listas o una?

–Tal vez mi voluntarismo me lleva a afirmar eso. Están en una intransigencia absoluta, y yo creo que, en política, la intransigencia absoluta, cuando hay principios, ideales y convicciones, no se justifica.

–¿Qué hace diferente al sector de Randazzo del de ustedes?

–Los nombres. Los apellidos. Yo de ninguna manera le voy a negar peronismo a Randazzo.

–Cristina Kirchner distinguió el trabajo de las bancadas del FPV del Senado, que conduce Miguel Pichetto, y de Diputados. ¿Eso marca que hay grieta dentro del peronismo?

–Evita (Perón) decía: “Bienvenidos los rezagados”. Bienvenidos sean en la medida que acepten estas condiciones programáticas. (Nota de Redacción: la frase completa de Eva Perón, según citan distintos autores, es “bienvenidos los rezagados, pero atrás”).

–¿Cómo está el país?

–Como la mona. En nuestro país, los pibes y las pibas están consumiendo menos leche, menos pan y menos carne.

–Entonces, el Gobierno va a perder las elecciones.

–Ha mentido mucho durante 
la campaña electoral. Un solo ejemplo, que tuvo incidencia directa en la elección: el haberles prometido, cosa que nosotros no hicimos, a los trabajadores que no iban a pagar el Impuesto a las Ganancias. No cumplió, modificó un poco.

–¿Qué le pareció la exposición de Marcos Peña en la semana?

–Peña me da peña (sic). La vez pasada yo dije que era un mocoso insolente; y, esta vuelta, de nuevo nos largó calificativos injuriosos y calumniosos y se lo hice saber. Y dio marcha atrás.

Fuente: La Voz