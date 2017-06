López Murphy avisa: “No van a poder bajar la carga tributaria”

Muy pesimista Ricardo López Murphy sobre la posibilidad de que el gobierno de Cambiemos consiga bajar la altísima carga tributaria que tiene la Argentina mediante una reforma impositiva. En su lugar propone cargar con más impuestos al consumo aliviando a los sectores productivos.

“La reforma impositiva no va a ser para bajar el promedio de la carga tributaria, no lo van a poder hacer”, dijo el ex ministro de Economía de la Alianza en declaraciones a Radio Cultura a la vez que consideró que una reforma debe “alentar la producción y el empleo”.

“Si queremos un Estado grande, tenemos que tener grandes impuestos al consumo. Hay que cambiar la carga tributaria, cuando la gente vea lo que cuesta ese Estado la gente va a decir cambiemos”, propuso.

Por otro lado, acerca de las metas de inflación que se autoimpuso el Gobierno en torno al 17% anual, el economista opinó que cambiarlas a mitad de camino “es extremadamente costoso” para la imagen del país y la confianza de los inversores que puedan llegar.

Con elogios a la gestión del Banco Central, López Murphy advirtió: “El BCRA es en el único lugar donde se puede decir que hay establecida una institucionalidad. Lo que hace el BCRA es lo que hacen sus pares del mundo. La institucionalidad son las metas de inflación, son el único anclaje del Gobierno. Cambiar las metas de inflación es extremadamente costos”.

En tanto, consideró que los resultados que muestra la economía se explican por “la herencia compleja, el contexto internacional y un programa de política monetaria ajustada y una política monetaria laxa”.

“El programa argentino es muy gradual y hay exagerada laxitud fiscal. Requiere de bastante suerte que a nivel internacional permanezcan muy bajas las tasas de interés. Se necesita continuidad en la política y mucha suerte”, concluyó.

Urgente 24