Hace 35 años España vivía el Tejerazo

El 19 de febrero de 1982 se inicia en Madrid el juicio oral contra los acusados de participar en el intento de golpe de estado del 23-F.Cuatro meses después, el 3 de junio, se inicia el juicio de los implicados en la intentona golpista. 33 procesados, 26 defensores,16 jueces, 69 testigos, a los que se suman periodistas y observadores acreditados de la vista inundan la sala de 1.008 metros cuadrados.

Cuatro meses después, el 3 de junio de 1982, se dictaminan las sentencias del Consejo Supremo de Justicia Militar.

El Tribunal Supremo condena en 1983 a 30 de los 33 procesados por el golpe de Estado del 23-F revocando la decisión del Consejo de Guerra, que había impuesto a los golpistas condenas a la baja. El alto tribunal impone penas que van desde el año hasta los treinta años de prisión. La sentencia considera, por unanimidad, que el teniente general Milans del Bosch, el general Alfonso Armada y el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero “ejecutaron material, directa y personalmente” un delito de rebelión militar consumado “siendo cabezas de la rebelión los dos primeros y jefe de unidad superior a compañía el tercero”. La sala les impone una condena de 30 años de prisión y a Tejero, en concepto de responsabilidad civil, una multa de un millón de pesetas.

¡QUIETO TODO EL MUNDO¡

ASI ACATARON LAS LEYES EL RESTO DE LOS GOLPISTAS:

1. TENIENTE CORONEL ANTONIO TEJERO

Condena: 30 años. En 1982, organizó desde la cárcel un efímero partido político de extrema derecha para presentarse a las elecciones generales, Solidaridad Española, recibiendo el respaldo de 28.451 votos en toda España. En la actualidad reside en Málaga.

2. CORONEL MIGUEL MANCHADO GARCÍA

Condena: 8 años. Salió de prisión en 1985. Falleció en Murcia en 2010.

3. CORONEL JOSÉ IGNACIO SAN MARTÍN

Condena: 10 años. Salió de prisión en 1986 y falleció en Madrid en 2004.

4. TENIENTE GENERAL MILANS DEL BOSCH

Condena: 30 años. Salió en 1991. Falleció en Madrid en 1997.

5. TENIENTE CORONEL PEDRO MAS OLIVER

Condena: 6 años. Falleció en 1991.

6. GENERAL LUIS TORRES ROJAS

Condena: 12 años. Falleció tras salir de prisión por motivos de salud en 1988.

7. CAPITÁN DE NAVÍO CAMILO MENÉNDEZ

Condena: 1 año. Salió en 1982. Falleció en 1994.

8. CORONEL DIEGO IBÁÑEZ INGLÉS

Condena: 10 años. Falleció en Valencia tras salir de prisión en 1987.

9. COMANDANTE RICARDO PARDO ZANCADA

Condena: 12 años. Salió de prisión en 1987. Tras salir de prisión fue director de la revista Iglesia-mundo y colaborador del semanario MC, propiedad de Mario Conde. Ha escrito dos libros sobre el golpe de Estado: 23-F: las dos caras del golpe y 23-F.

10. CAPITÁN FRANCISCO IGNACIO ROMÁN

Absuelto. Salió en 1983. Ascendió a Coronel.

11. CAPITÁN JUAN PÉREZ DE LASTRA

Condena: 3 años. Se retiró como coronel.

12. CAPITÁN JOSÉ IGNACIO CID FORTEA

Condena: 2 años. Ascendió a comandante.

13. TENIENTE JESÚS ALONSO HERNÁIZ

Condena: 1 año. Ascendió a teniente coronel.

14. CAPITÁN JOSÉ PASCUAL GÁLVEZ

Condena: 3 años. Salió de prisión en 1983.

15. CAPITÁN JOSÉ LUIS ABAD GUTIÉRREZ

Condena: 5 años. Salió de prisión en 1986.

16. CAPITÁN ENRIQUE BOBIS GONZÁLEZ

Condena: 3 años. Se retiró como coronel.

17. CAPITÁN FRANCISCO ACERA MARTÍN

Condena: 2 años. Salió de prisión en 1983.

18. CAPITÁN JUAN BATISTA GONZÁLEZ

Absuelto. Ascendió a teniente coronel.

19. CAPITÁN FRANCISCO DUSMET GARCÍA

Condena: 2 años. Obtuvo la reserva transitoria.

20. CAPITÁN CARLOS ÁLVAREZ-ARENAS

Condena: 3 años. Salió de prisión en 1983.

21. TENIENTE PEDRO IZQUIERDO SÁNCHEZ

Condena: 1 año. Hoy es teniente coronel.

22. CAPITÁN CARLOS LÁZARO CORTHAY

Condena: 3 años. Salió en 1983. Falleció en 2006.

23.TENIENTE CÉSAR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Condena: 1 año. Actualmente, es coronel de la Guardia Civil.

24. TENIENTE SANTIAGO VECINO NÚÑEZ

Condena: 1 año. Falleció en junio de 1983.

25. TENIENTE MANUEL BOZA CARRASCO

Condena: 1 año. Se retiró como capitán.

26. TENIENTE VICENTE RAMOS RUEDA

Condena: 2 años. Se retiró como comandante.

27. CAPITÁN JESÚS MUÑECAS AGUILAR

Condena: 5 años. Salió de prisión en 1984.

28. TENIENTE JOSÉ NÚÑEZ RUANO

Condena: 1 año. Se retiró como capitán.

29. CAPITÁN VICENTE CARRICONDO

Condena: 1 año. Ascendió a comandante.

Procesados que no aparecen en la foto:

GENERAL ALFONSO ARMADA COMYN

Condena: 26 años. Indultado en 1988. Vive a caballo entre Madrid y La Coruña.

COMANDANTE JOSÉ LUIS CORTINA PRIETO

Absuelto por falta de pruebas.

CAPITÁN VICENTE GÓMEZ IGLESIAS

Condena: 6 años. Fue indultado en 1984.

JUAN GARCÍA CARRÉS

Condena: 2 años. Fue el único civil condenado. Falleció poco después de salir de prisión.

HACE 36 AÑOS

‘AL SUELO, TODO EL MUNDO AL SUELO’

Madrid, 23 de febrero de 1981, Congreso de los Diputados, 18’25 de la tarde. Antonio Tejero, coronel de la Guardia Civil, metralleta en mano y al grito de ‘Al suelo, al suelo’, todo el mundo al suelo’, invade el hemiciclo interrumpiendo las votaciones para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo.

El que fuere el secuestro más significativo de la democracia española nunca ha dejado de ser objeto de controversia, infinitamente rememorado y documentado.

Sujeto a gran diversidad de versiones paralelas, protagonista de más de cuarenta monografías, 36 años después, continúa siendo un enigma.

Así ocurrió todo:

OBJETIVOS DE LA INTENTONA GOLPISTA

El plan de los golpistas tenía tres puntos clave:

1 - Toma del Congreso

2 -Intervención de la División Acorazada Brunete (DAC)

3 - Incorporación al golpe de los capitanes generales tras el bando que ese mismo día

se haría público en Valencia

EL 23-F MINUTO A MINUTO

-18’25 h. Antonio Tejero, coronel de la Guardia Civil, irrumpe pistola en ristre, al frente de 200 guardia civiles en el hemiciclo del Congreso. Allí se procedía a la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. En el momento en que estaba siendo llamado el diputado Manuel Núñez, Tejero sube a la tribuna y toma el mando.

-19’10 h. Se sabe que en el Ministerio de Defensa no tienen noticia de que se haya producido ninguna anormalidad en las Capitanías del país. Tampoco -dato curioso- de lo que está sucediendo en el Congreso.

-19 h. / 20 h. Tres escuadrones con blindados procedentes del acuartelamiento de Retamares, ocupan las instalaciones de RTVE española en Prado del Rey. Se retiran una hora después.

- 19’30 h. Jaime Milans del Bosch capitán general de la III Región Militar, emite un comunicado a través de las emisoras de radio valencianas en el que asume todos los poderes civiles y militares.

-22’ 27 h. Televisión Española anuncia que el rey don Juan Carlos se dirigirá esa noche al país para explicarle la situación.

-22’45 h. Ocupación militar en Valencia. Carros de combate llegan al centro, y circulan por las calles, totalmente desiertas respondiendo al toque de queda ordenado por Milans del Bosch. Hay policías con metralletas en los tejados. Los Guardias Civiles ocupan los lugares estratégicos de la ciudad y las emisoras emiten música militar.

-23’50 h. Los generales Alfonso Armada y Aramburu Topete entran en el Congreso para entrevistarse con Tejero. Topete abandona las Cortes, Armada permanece en su interior.

-1’14h. El Rey uniformado como Capitán General dirige un mensaje a los españoles a través de radio y televisión en el que ordena el mantenimiento del orden constitucional. Minutos después la Armada abandona el Congreso.

-4’30h.Milans del Bosch ordena la retirada de las tropas que ocupan las calles de Valencia inmediatamente después de la retransmisión del mensaje de S.M. el Rey por televisión.

-24 de febrero. 11’50 h. Tras permanecer dieciocho horas, secuestrados, el Gobierno, los diputados y los periodistas encerrados empiezan a salir del Congreso.

PROTAGONISTAS

-Antonio Tejero Molina, (Teniente Coronel de la Guardia Civil): Máximo ejecutor del asalto al Congreso de los Diputados, al frente de 200 agentes de su cuerpo, mantiene secuestrados al Gobierno y los parlamentarios durante 18 horas.

Sentenciado a 30 años de prisión por un delito de rebelión militar, permanece en la cárcel, 15 años y nueve meses, es el último de los condenados en ser libertado. Cumple la mayor parte de su condena en el castillo de Figueras, (Girona), siendo el único recluso. Afincado en Málaga en la actualidad, se dedica a pintar.

-Jaime Milans del Bosch. (Capitán de la III Región Militar): ‘Todo el mundo quieto por orden del capitán general de la III Región militar’. Con este grito ocuparon los golpistas la Cámara Baja. El mencionado era uno de los cabecillas más destacados del golpe.

Condenado a prisión, por su incursión en Valencia, fue puesto en libertad el primero de julio de 1990. Falleció seis años después. Sus restos descansan en la cripta del Alcázar de Toledo, por su papel en la defensa del recinto durante la Guerra Civil.

-Juan Carlos I (Rey de España): ‘La Corona no puede tolerar que se pretenda interrumpir por la fuerza el proceso democrático’

Su intervención es decisiva. Su mensaje a los españoles por radio televisión instaura el orden conjura a los golpistas. Los ciudadanos reconfortados por el baluarte monárquico se tranquilizan, al tiempo que los golpistas ‘deponen las armas’.

-José Luis Aramburu Topete (Director de la Guardia Civil): Fiel a la Constitución en todo momento, al frente de la Guardia Civil, se hace cargo del mando y dirección de los servicios y de otras Fuerzas de Seguridad del Estado para atajar el intento golpista.

-Francisco Laina García (Director de la Seguridad del Estado): Evita el vacío de poder actuando como jefe de Gobierno.

-Gutiérrez Mellado (Vicepresidente del Gobierno y teniente general del Ejército): Increpa a los asaltantes y es obligado a sentarse, tras ser zarandeado por Tejero, mientras varias ráfagas de subfusiles acribillan la cúpula del hemiciclo. Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, acude en su ayuda.

-Adolfo Suárez (Primer presidente de Gobierno constitucional): Destacado protagonista de la Transición,afrontó dos golpes de Estado durante su mandato:,la llamada ‘Operación Galaxia’ el noviembre de 1978 y el 23-F. Había dimitido de su cargo, un mes antes de este segundo intento golpista, el 29 de enero de 1981.

-Santiago Carrillo (Secretario general del PCE): El diputado es el único diputado permanece en su escaño durante el golpe pese a los 25 disparos realizados por los asaltantes, y los gritos intimidatorios de Tejero.

ANÉCDOTAS Y RECUERDOS

Cada uno de los 350 electos tiene un recuerdo o anécdota que rememorar, a las que cabe sumar los millones de recuerdos que cada español guarda por el conocido fenómeno memorístico del ‘qué estabas haciendo tú cuándo sucedió aquello’.

Los diputados recuerdan anécdotas tan variopintas como la reacción de aquel compañero de escaño, Gabriel Cisneros, (uno de los ‘padres’ de la constitución’ que pensó que los asaltantes eran etarras disfrazados, o el que temía que todos los parlamentarios iban a acabar en el Bernabeu (recordando la trágica represión chilena).

Ponemos nombre y apellido a algunas más:

- Landelino Lavilla (presidente del Congreso): Amenazado con una pistola, cuenta cómo logró que le dejaran telefonear a su esposa desde su despacho a fin de tranquilizarla y cómo aprovecharon los golpistas para narrarle la muerte de un compañero a manos de ETA.

- Anna Balletbó (diputada socialista por Barcelona): Embarazada de cuatro meses y medio de mellizos, fue puesta en libertad tras increpar a los asaltantes: ‘estoy embarazada, no puedo aguantar más’. Telefoneó al Rey inmediatamente después de salir: ‘El Rey me ha animado mucho, y me ha repetido que él, se encuentra al servicio de lo más altos intereses de la nación’, explicó.

- Rodríguez Sahagún (ministro de Defensa): Abandonó su escaño del ‘banco azul’ para salir del hemiciclo, cuando se le acercó un periodista para preguntarle qué ocurría. ‘No sé, no sé’ le increpó, ‘váyase de aquí’. Inmediatamente se le acercó un guardia civil, que pistola en mano, obligó al ministro a volver a su sitio conminándole: ‘Señor Rodríguez Sahagún, vuelva inmediatamente a su escaño’

-Alfonso Guerra que abandonaría el Congreso junto a Carrillo, a las 20’11 h. cree como su compañero de partido, Felipe González que aún quedan cabos sueltos. En ‘La clave de todo, de la trama civil, está en las cintas de la grabación del Congreso, que nadie sabe dónde están’,afirmaba el ex vicepresidente, en una entrevista concedida a TVE con motivo del 30 aniversario del golpe. ‘Algunos (culpables) no estaban en el procedimiento’, insistía.

-Manuel Hernández (fotógrafo) : Sus fotos del asalto al Congreso son un documento histórico. Logró sacar el carrete en sus calzoncillos. ‘Pedí permiso para ir al baño y una vez allí pude camuflar el carrete’

-Jordi Pujol (presidente de la Generalitat): ‘Tranquilo Jordi, tranquilo’, en conversación con el Rey, S.M. tranquiliza a los responsables del Gobierno catalán. Poco después, Pujol, emite un mensaje en catalán y castellano a través de los micrófonos de Radio Nacional de España alrededor de las 21’45 horas. trasladando una dosis de serenidad a los catalanes.

Fuente: La Vanguardia